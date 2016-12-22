КС допустил Всемирный конгресс ингушского народа к делу о споре с Чечней

Конституционный суд России допустил Всемирный конгресс ингушского народа к участию в деле о приграничном споре с Чечней, открытое заседание пройдет 27 ноября в Петербурге. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков на своей странице в Twitter, прикрепив фото решения суда.

РБК направил запрос в Конституционный суд России.

Конгресс ингушского народа 14 ноября обратился в суд с требованием допустить его членов к участию в рассмотрении жалобы о границе между Ингушетией и Чечней, а также получить копию обращения в суд главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом РБК сообщал адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев. В ноябре Евкуров обращался в суд с просьбой проверить соглашение о границе на соответствие российской Конституции.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров в конце сентября подписали соглашение о закреплении административной границы между двумя республиками, в рамках которого стороны провели обмен нежилыми территориями.

При этом подписание договора проходило на фоне протестов в Ингушетии, депутаты Народного собрания республики обратились в региональный Конституционный суд. В результате суд признал незаконным решение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией.