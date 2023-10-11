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В Москве арестовали гражданина Таджикистана по делу о шпионаже

Суд в Москве арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже
В суде сообщили, что под арест был заключен Тиллозода Ш. В Одинцовском городском суде Подмосковья ранее рассказали, что человек с таким же именем и фамилией был задержан 20 сентября из-за посещения закрытой территории
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК), сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«10 октября 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу на два месяца, до 10 декабря.

ТАСС в суде сообщили, что под арест был взят иностранный гражданин Тиллозода Ш. В правоохранительных органах агентству уточнили, что подозреваемого зовут Шарифджон, он гражданин Таджикистана.

В Одинцовском городском суде Подмосковья ТАСС ранее рассказали, что человек с таким же именем и фамилией был задержан полицейскими 20 сентября из-за посещения закрытой территории в Московской области. Суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в нарушении порядка выбора места пребывания) и постановил выдворить его из страны.

Тиллозода признал, что посетил закрытую территорию, при этом он не уточнил, с какой целью это сделал. По его словам, в Россию он приехал на заработки. Гражданин Таджикистана был помещен в центр временного содержания иностранцев в Егорьевске. По статье о шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Елена Чернышова
арест шпионаж Москва иностранец
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