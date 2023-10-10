 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Приморья арестовали за шпионаж для разведки Украины

ФСБ: жителя Приморья арестовали по статье о госизмене за передачу данных Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

Суд арестовал жителя Приморского края, которого подозревают в передаче Украине данных о военных объектах, сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления ФСБ.

«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», — сообщили в ФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 20 лет.

4 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации, к восьми годам колонии.

Подсудимого обвиняли по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, в прошлом году он пытался уехать на Украину для вступления в «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). В ходе подготовки к выезду Круглов обсуждал с украинскими военными маршрут и покупку снаряжения. Его задержали на вокзале в Симферополе.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
ФСБ Приморье Приморский край Украина разведка шпионаж госизмена
Материалы по теме
Краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной
Политика
Осужденный за госизмену Иван Сафронов оказался в туберкулезной больнице
Политика
Депутата Рады Нестора Шуфрича арестовали по подозрению в госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:26
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:23
Кадры ночных обстрелов сектора Газа. Видео Политика, 09:16
Конец глобализации: какой будет новая эра экономики — The Economist Pro, 09:15
Армия Израиля заявила о возвращении контроля над границей с сектором Газа Политика, 09:14
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:58
Жителя Приморья арестовали за шпионаж для разведки Украины Политика, 08:55
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Как платить сотрудникам высокие зарплаты и при этом не разориться Pro, 08:50
США рассмотрят объединение помощи Украине и Израилю Политика, 08:40
Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 700 человек Политика, 08:35
Курс доллара вновь превысил ₽100 Инвестиции, 08:14
В США полиция застрелила врезавшегося в китайское консульство водителя Политика, 08:06
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Как менялся курс доллара и евро к рублю. Инфографика Финансы, 08:03