Жителя Приморья арестовали за шпионаж для разведки Украины

ФСБ: жителя Приморья арестовали по статье о госизмене за передачу данных Киеву

Суд арестовал жителя Приморского края, которого подозревают в передаче Украине данных о военных объектах, сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления ФСБ.

«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», — сообщили в ФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 20 лет.

4 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации, к восьми годам колонии.

Подсудимого обвиняли по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, в прошлом году он пытался уехать на Украину для вступления в «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). В ходе подготовки к выезду Круглов обсуждал с украинскими военными маршрут и покупку снаряжения. Его задержали на вокзале в Симферополе.