Правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов

Правкомиссия предложила поправку, согласно которой российских адвокатов смогут лишать статуса при переезде заграницу. Цель поправок авторы объяснили тем, что некоторые уехавшие юристы ведут «подрывную» деятельность за рубежом

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила поправки к закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», в которых предложила лишать статуса адвоката в случае выявления его отъезда на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Федеральной палата адвокатов (ФАП).

Законопроект был разработан Минюстом в диалоге с ФПА и в феврале 2023 года внесен в Госдуму. Он, в частности, ужесточал «требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты», вводил единый госреестр адвокатов и регламентировал статус общеадвокатской информационной системы. В апреле депутаты приняли его в первом чтении.

Как уточнили в ФАП, правительственная комиссия предложила дополнить закон следующим предложением: «Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России». Исключения будут составлять «выезд для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями, и выезд по иным уважительным причинам».

Необходимость поправок авторы объяснили наличием случаев, когда российские адвокаты выезжают страны в иностранные юрисдикции, в том числе в недружественные России государства, и продолжают свою деятельность, «в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры».

Адвокат столичной адвокатской палаты Илья Сидоров отметил, что такое основание для лишения статуса противоречит ч. 2 ст. 27 Конституции, согласно которой каждый россиянин может свободно выезжать за пределы страны. Кроме того, российский закон не запрещает гражданам других стран получать статус адвоката: «Например, в Москве и Московской области есть адвокаты с украинским гражданством. Есть адвокаты, у которых два или более гражданства и статус адвоката есть и в России, и в какой-либо иной стране». Кроме этого, российский адвокат может за рубежом оказывать юридическую помощь российским гражданам или компаниям, а продолжительность таких судебных споров и других процедур может превышать один год, напомнил Сидоров.

В то же время вице-президент ФПА Олег Баулин указал, что лишение статуса точно не грозит адвокатам, которые за рубежом защищают интересы российских граждан и компаний. Отъезд же адвоката из России на срок более года не будет автоматически приводить к лишению статуса: для этого потребуется «заключение квалификационной комиссии региональной палаты, которая оценит обстоятельства, в связи с которыми адвокат покинул Россию».

Как отмечает «Коммерсантъ», лишенный статуса адвоката юрист может давать консультации и заниматься гражданскими и административными делами, но больше не сможет представлять человека в уголовном процессе.

В июне этого года адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката юриста и бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иноагентом), который с 2021 года проживает на Украине. Адвокатская палата Москвы посчитала, что его интервью от мая прошлого года YouTube-каналу «Популярная политика» нарушает адвокатскую этику. 9 октября ФСБ завела против него дело о госизмене. Спецслужба подозревает его в причастности к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника.

В марте Минюст признал иноагентом юриста и правозащитника, бывшего члена Совета по правам человека при президенте России Павла Чикова. Юрист уехал из России в марте 2022 года.

Кроме этого, 13 октября суд Москвы арестовал адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, защищавших оппозиционера Алексея Навального. Адвокатов задержали днем 13 октября после обысков. Из материалов дела, которые опубликовали соратники Навального, следует, что адвокатов обвиняют в том, что они передавали сообщения от него и помогали осуществлять «функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».