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Дело Навального ,  
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Адвокатов Навального задержали после обысков

Адвокатов Навального Кобзева, Липцера и Сергунина задержали после обысков
Сюжет
Дело Навального
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Силовики задержали адвокатов оппозиционера Алексея Навального — Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, последнего везут в Следственный комитет, сообщила РБК адвокат коллегии «Далет» Светлана Давыдова.

«Там оформят задержание, очевидно. Обыски по делу, выделенному из дела Навального», — сказала юрист.

В «Далете» проходит обыск, добавила Давыдова, в эту коллегию входит адвокат Ольга Михайлова, которая тоже защищает Навального.

У адвокатов перед задержанием также прошли обыски. По словам работавшего у оппозиционера юриста Вячеслава Гимади, их провели по делу об участии в экстремистском сообществе.


 

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Алексей Навальный адвокаты Вадим Кобзев юриспруденция Следственный комитет
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