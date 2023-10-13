Адвокатов Навального задержали после обысков
Силовики задержали адвокатов оппозиционера Алексея Навального — Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, последнего везут в Следственный комитет, сообщила РБК адвокат коллегии «Далет» Светлана Давыдова.
«Там оформят задержание, очевидно. Обыски по делу, выделенному из дела Навального», — сказала юрист.
В «Далете» проходит обыск, добавила Давыдова, в эту коллегию входит адвокат Ольга Михайлова, которая тоже защищает Навального.
У адвокатов перед задержанием также прошли обыски. По словам работавшего у оппозиционера юриста Вячеслава Гимади, их провели по делу об участии в экстремистском сообществе.
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