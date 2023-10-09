ФСБ завела дело о госизмене на адвоката Новикова за бои на стороне Украины

Илья Новиков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Адвокат и бывший игрок передачи «Что? Где? Когда?» Илья Новиков (признан Минюстом физлицом-иноагентом) проходит по делу о госизмене, сообщила ФСБ. Спецслужба подозревает его в причастности к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Ст. 275 УК предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного.

«Установлено, что Новиков И. С. после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой», — сказано в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Новиков родился в Москве и окончил Российскую академию правосудия, был там преподавателем. В 2011 году стал старшим партнером юридического бюро «Гончарова, Новиков и партнеры».

В России адвокат защищал Надежду Савченко и Олега Сенцова. Он с 2021 года живет в Киеве. В прошлом декабре МВД объявило его в розыск, статья не раскрывалась. В июне этого года его лишили адвокатского статуса «за недостойное поведение».

С 2002 по 2016 год был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», не раз становился победителем: он получил «Бриллиантовую сову» (2014 год) и две «Хрустальные совы» (2004, 2014 годы).

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