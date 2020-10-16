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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Иран пообещал реакцию на прилетевшие из Карабаха снаряды

Иран отреагирует на боевые снаряды, которые задевают его приграничные территории из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, говорится в Telegram-канале правительства республики.

«Исламская республика Иран не останется равнодушной», — сообщил представитель МИД.

Он указал, что безопасность иранских граждан, которые проживают в
приграничных с зоной конфликта районах, является одним из приоритетов вооруженных сил страны.

Иран сообщил об извинениях Баку за огонь по его территории
Политика
Реактивный снаряд использовавшийся при обстреле Нагорного Карабаха

Хатибзаде отметил, что в течение прошедшего дня поступали «тревожные сообщения» о попадании нескольких боевых ракет в приграничные районы страны. Он расценил это как «совершенно неприемлемую» ситуацию.

Губернатор иранского района Ходафарин провинции Восточный Азербайджан Али Амирад заявил, что военные ракеты упали в нескольких селах региона, в результате чего был разрушен один жилой дом, и один человек получил ранения.

Ранее Иран направил ноты протеста Баку и Еревану из-за попаданий по своей территории. Иранская сторона призвала противоборствующие в Нагорном Карабахе стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Ирана и принять необходимые меры, чтобы избежать подобных инцидентов.

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Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
Политика
Фото:ArmeniaMOD / Facebook

Позже замглавы полиции исламской республики Касем Резаи заявил, что представители Армении и Азербайджана признали свою вину и принесли извинения. Военные обеих стран, по его словам, пообещали скорректировать траекторию огня, чтобы не навредить иранским фермерам и другим жителям приграничных районов.

В начале октября в непризнанном Нагорном Карабахе сообщили, что на территории Ирана вблизи его границы упал азербайджанский боевой вертолет, подбитый карабахскими военными. Сторона Карабаха «с сожалением» назвала такие случаи неизбежными из-за соседства Ирана с зоной боевых действий. Минобороны Азербайджана опровергло потерю вертолета.

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