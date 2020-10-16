Иран пообещал реакцию на прилетевшие из Карабаха снаряды

Иран отреагирует на боевые снаряды, которые задевают его приграничные территории из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, говорится в Telegram-канале правительства республики.

«Исламская республика Иран не останется равнодушной», — сообщил представитель МИД.

Он указал, что безопасность иранских граждан, которые проживают в

приграничных с зоной конфликта районах, является одним из приоритетов вооруженных сил страны.

Хатибзаде отметил, что в течение прошедшего дня поступали «тревожные сообщения» о попадании нескольких боевых ракет в приграничные районы страны. Он расценил это как «совершенно неприемлемую» ситуацию.