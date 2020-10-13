СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13:16
Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США Спорт, 16:53 Apple покажет новый iPhone. Накануне бумаги взлетели на 6% Инвестиции, 16:51 Атомная энергетика: от уранового рудника до электростанции «РБК Стиль» и «Росатом», 16:49 Госдума одобрила законопроект, меняющий формирование правительства Общество, 16:47 Зеленский решил вынести на голосование украинцев «пять важных вопросов» Политика, 16:42 В Минздраве заявили о занятости 90% коечного фонда для больных COVID-19 Общество, 16:35 В Москве упростили процедуру получения выплат на детей Общество, 16:33 Еда из насекомых: главный тренд мирового FoodTech-рынка Футурология, 16:30  Президент Киргизии признал незаконным назначенного парламентом премьера Политика, 16:24 Черчесов ответил на претензии Газзаева Спорт, 16:21 СК завел уголовное дело после гибели силовиков при спецоперации в Грозном Общество, 16:21 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 16:20 Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской Политика, 16:10 МВФ сократил прогноз падения экономики России в 2020 году Экономика, 16:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза

Стоимость лекарства от коронавируса — фавипиравира — за три месяца снизилась с ₽22 тыс. до 11 тыс., однако остается достаточно высокой для российской семьи. ФАС раньше уже интересовалась у поставщиков причиной высокой цены на него
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стоимость фавипиравира — лекарства, которое может быть использовано для лечения коронавируса, — постепенно снижалась с начала лета. Как отмечает издание «Фармвестник», за последние три месяца цена препарата снизилась вдвое.

Там отметили, что первый контракт на поставку «Авифавира» (действущее вещество — фавипиравир) производства совместной компании РФПИ и «Химрар» — «Кромис» — был заключен еще 4 июня 2020 года. До конца июня в госзакупках его средняя цена составляла 22,3 тыс. руб. за упаковку. В июле появились еще два лекарства: «Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед». Это привело к снижению средней цены поставок до 18,3 тыс. руб.

Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от COVID
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В сентябре «Промомед» и «Р-Фарм» получили постоянные регистрационные удостоверения на свои лекарства и возможность их поставки в розницу. «Промомед» оставил примерно ту же цену, которая сформировалась в госзакупках, — 12 320 руб., а «Р-Фарм» снизил стоимость с 15 400 руб. в госзакупках до 11 550 руб. Тогда же Минздрав, учитывая возникшую дискуссию о высоких ценах на лекарство, пообещал зафиксировать цену на препарат.

В конце сентября ценами на препараты заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности оптовой цены на поступивший в аптеки «Арепливир». Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый, комментируя претензии, заявил, что «препарат стоит столько, сколько он стоит, и является самым дешевым в мире препаратом, который спасает жизни».

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что «постепенное снижение цен на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции представляется нормальным явлением». «В настоящее время проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств, после чего цены на него будут зарегистрированы. В этой связи мы ожидаем дальнейшего снижения цен», — заявили там.

Попова назвала долю заразившихся COVID-19 на 100 тыс. населения в сутки
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

О возможном снижении цены говорил и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, цена на «Авифавир» в аптеках составит около 8 тыс. руб.

Как указывает «Фармвестник», на снижение стоимости фавипиравира может повлиять регистрация индийского аналога компании Glenmark «Фавихелп». В Индии стоимость лекарства уже зафиксирована государством, она составляет 3212 руб. за упаковку с  40 таблетками.

Помимо этого, глава «Р-Фарм» Алексей Репик заявил изданию, что компания планирует снизить стоимость производства одной таблетки фавипиравира до 100 руб. к январю 2021 года. Этому в том числе будет способствовать технология полного синтеза субстанции, которую сейчас разрабатывает Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева.

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»
Общество
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Между тем основным каналом сбыта фавипиравира остаются госзакупки. Основным каналом финансирования стали региональные бюджеты (244,2 млн руб.), собственные средства медучреждений (239,2 млн руб.), федеральные клиники ФГБУ «Клиническая больница Управления делами президента», ФГБУЗ «Клиническая больница № 33 ФМБА и ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС» (102,9 млн руб.), фонд ОМС (35,6 млн руб.). При этом госзаказчики в подавляющем большинстве случаев (350 из 355) объявляли закупки у единственного поставщика.

«Фармвестник» отмечает, что согласно инструкции на один курс лечения требуется две упаковки, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения цены. При этом 3 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что москвичи, которые лечатся от коронавируса дома, получат препарат бесплатно.

Авторы
Егор Губернаторов, Артем Филипенок
COVID-19 РФПИ коронавирус Фавипиравир
Материалы по теме
Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от COVID
Общество
Врачи усомнились в сообщениях о побочных эффектах лекарства от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter