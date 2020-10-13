СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза

Стоимость лекарства от коронавируса — фавипиравира — за три месяца снизилась с ₽22 тыс. до 11 тыс., однако остается достаточно высокой для российской семьи. ФАС раньше уже интересовалась у поставщиков причиной высокой цены на него

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стоимость фавипиравира — лекарства, которое может быть использовано для лечения коронавируса, — постепенно снижалась с начала лета. Как отмечает издание «Фармвестник», за последние три месяца цена препарата снизилась вдвое.

Там отметили, что первый контракт на поставку «Авифавира» (действущее вещество — фавипиравир) производства совместной компании РФПИ и «Химрар» — «Кромис» — был заключен еще 4 июня 2020 года. До конца июня в госзакупках его средняя цена составляла 22,3 тыс. руб. за упаковку. В июле появились еще два лекарства: «Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед». Это привело к снижению средней цены поставок до 18,3 тыс. руб.

В сентябре «Промомед» и «Р-Фарм» получили постоянные регистрационные удостоверения на свои лекарства и возможность их поставки в розницу. «Промомед» оставил примерно ту же цену, которая сформировалась в госзакупках, — 12 320 руб., а «Р-Фарм» снизил стоимость с 15 400 руб. в госзакупках до 11 550 руб. Тогда же Минздрав, учитывая возникшую дискуссию о высоких ценах на лекарство, пообещал зафиксировать цену на препарат.

В конце сентября ценами на препараты заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности оптовой цены на поступивший в аптеки «Арепливир». Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый, комментируя претензии, заявил, что «препарат стоит столько, сколько он стоит, и является самым дешевым в мире препаратом, который спасает жизни».

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что «постепенное снижение цен на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции представляется нормальным явлением». «В настоящее время проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств, после чего цены на него будут зарегистрированы. В этой связи мы ожидаем дальнейшего снижения цен», — заявили там.

О возможном снижении цены говорил и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, цена на «Авифавир» в аптеках составит около 8 тыс. руб.

Как указывает «Фармвестник», на снижение стоимости фавипиравира может повлиять регистрация индийского аналога компании Glenmark «Фавихелп». В Индии стоимость лекарства уже зафиксирована государством, она составляет 3212 руб. за упаковку с 40 таблетками.

Помимо этого, глава «Р-Фарм» Алексей Репик заявил изданию, что компания планирует снизить стоимость производства одной таблетки фавипиравира до 100 руб. к январю 2021 года. Этому в том числе будет способствовать технология полного синтеза субстанции, которую сейчас разрабатывает Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева.

Между тем основным каналом сбыта фавипиравира остаются госзакупки. Основным каналом финансирования стали региональные бюджеты (244,2 млн руб.), собственные средства медучреждений (239,2 млн руб.), федеральные клиники ФГБУ «Клиническая больница Управления делами президента», ФГБУЗ «Клиническая больница № 33 ФМБА и ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС» (102,9 млн руб.), фонд ОМС (35,6 млн руб.). При этом госзаказчики в подавляющем большинстве случаев (350 из 355) объявляли закупки у единственного поставщика.

«Фармвестник» отмечает, что согласно инструкции на один курс лечения требуется две упаковки, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения цены. При этом 3 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что москвичи, которые лечатся от коронавируса дома, получат препарат бесплатно.