Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
Рошаль предложил не «пугать народ» числом заболевших COVID Общество, 17:06 В ПФР исключили пропажу пенсии, если полгода не снимать ее с карты Общество, 16:59 «Локомотив» из-за коронавируса не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня» Спорт, 16:59 Тихановская договорилась о помощи от ЕС после «демократических перемен» Политика, 16:56 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 16:49 Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом Общество, 16:46 Водитель «Фургаломобиля» обратился в ЕСПЧ с жалобой на арест Общество, 16:44 Названы сроки начала производства обновленного Lada Largus Авто, 16:37 Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса» Технологии и медиа, 16:31 Центр Гамалеи не обнаружил аллергических реакций на вакцину от COVID-19 Общество, 16:31 Как российскому бизнесу заработать на энергетическом повороте в Европе Зеленая экономика, 16:30  Невозвратные карты и включение фитнес-услуг в ДМС: как спасти индустрию Pro, 16:28 Бурятский оперный театр отказался выступать в Москве из-за коронавируса Стиль, 16:27 Плющенко рассказал подробности ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе Спорт, 16:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Рошаль предложил не «пугать народ» числом заболевших COVID

Чем больше в стране проводится исследований, тем больше в ней будут выявлять инфицированных, поэтому не следует «пугать народ» цифрами, заявил президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль. Запись его выступления на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» опубликована на сайте агентства.

«Мне <...> кажется, что мы иногда очень пугаем народ числом заболевших, что мы считаем тех бессимптомных больных, у которых COVID-19 обнаружился, заболевшими. Когда народ слышит «6 тыс., 7 тыс.» — с ума же можно сойти. Я думаю, что народу надо объяснить», — сказал Рошаль.

По его словам, более важными показателями являются количество тяжелых больных, число людей подключенных к аппаратам ИВЛ и находящихся в реанимации.

«Последние цифры, которые [показали] подъем, — надо еще разобраться, связано ли это именно с COVID-19 или с началом ОРВИ, гриппа», — отметил Рошаль.

В то же время он не исключил, что в России возможно обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах.

«Посмотрите, что сейчас происходит: значительное повышение не только инфицированных, заболевших, находящихся в реанимации, на ИВЛ во Франции вновь, в Англии, в Испании, снова кошмар в Израиле... Я говорю, что не исключено, что и к нам может это прийти. Сейчас нет, но все может быть, и мы должны быть готовы», — подчеркнул врач.

В России уже в течение четырех дней выявляют более 6 тыс. новых заражений в сутки, тогда как во второй половине августа этот показатель упал ниже 5 тыс. в сутки.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter