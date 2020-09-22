Рошаль предложил не «пугать народ» числом заболевших COVID

Чем больше в стране проводится исследований, тем больше в ней будут выявлять инфицированных, поэтому не следует «пугать народ» цифрами, заявил президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль. Запись его выступления на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» опубликована на сайте агентства.

«Мне <...> кажется, что мы иногда очень пугаем народ числом заболевших, что мы считаем тех бессимптомных больных, у которых COVID-19 обнаружился, заболевшими. Когда народ слышит «6 тыс., 7 тыс.» — с ума же можно сойти. Я думаю, что народу надо объяснить», — сказал Рошаль.

По его словам, более важными показателями являются количество тяжелых больных, число людей подключенных к аппаратам ИВЛ и находящихся в реанимации.

«Последние цифры, которые [показали] подъем, — надо еще разобраться, связано ли это именно с COVID-19 или с началом ОРВИ, гриппа», — отметил Рошаль.

В то же время он не исключил, что в России возможно обострение ситуации с COVID-19, как это сейчас происходит в других странах.