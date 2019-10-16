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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Интервью гендиректора «Яндекса» в России, новая дивидендная политика ЛУКОЙЛа, связь дела Захарченко с «молдавским ландроматом», возврат иска к ФБК на 1 млрд руб.; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Zuma \ ТАСС

В «Яндексе» заявили о противоречиях в законе о значимых сайтах

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК заявила, что законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых сайтах 20% противоречит его цели — поддержке российских стратегических ИТ-компаний.

  • «Глобальным игрокам оставляют свободный доступ на рынок России, а российские — в обратную сторону — работать уже не смогут», — сказала она.
  • Бунина допускает, что целью подобных инициатив может быть снижение стоимости акций «Яндекса» для их дальнейшей покупки.
  • Акции «Яндекса» гендиректор компании называет «лакмусовой бумажкой» российского технологического сектора, их резкое падение, по ее словам, отражает мнение иностранных инвесторов о рынке.

Американских военных атташе сняли с поезда в Северодвинске

Три военных атташе США были сняты с поезда, приехавшего в Северодвинск из Неноксы, сообщили «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Американцев отпустили после проверки документов.

  • Северодвинск — режимная территория, у дипломатов не было документов, разрешающих им там находиться.
  • За нарушение режима пребывания в России им грозят штраф в размере 2–5 тыс. руб. и выдворение из страны.
  • Цель визита американцев в Северодвинск не известна. В августе на полигоне, недалеко от города, произошел взрыв.

ЛУКОЙЛ направит весь свободный денежный поток на выплаты акционерам

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Теперь она подразумевает, что на выплаты акционерам направят не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF).

  • Под скорректированным FCF имеются в виду чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, обязательств по аренде и расходов на покупку акций компании.
  • Дивиденды будут платить по итогам первого полугодия и всего года.
  • Ранее дивидендная политика ЛУКОЙЛа подразумевала выплату не менее 25% чистой прибыли.

Дело полковника Захарченко связали с «молдавским ландроматом»

Следствие изучает причастность экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России не мене $250 млрд в молдавские банки, а затем в Швейцарию в интересах бывших совладельцев группы «1520», подрядчика РЖД, сообщили три источника РБК, знакомых с ходом расследования.

  • Схема работала за счет формирования ложной задолженности российских фирм перед контрагентами в Молдавии.
  • Одним из крупнейших бенефициаров источники называют Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД. Его сын Алексей — основной бенефициар и глава «1520».
  • СК изучает, какую роль в этом играл лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый, сам он связи с Захарченко и «1520» отрицает.

Прокатчику автомобилей вернули иск к ФБК на 1 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск с требованием взыскать с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 1 млрд руб.

  • Истец не приложил к заявлению квитанцию об оплате госпошлины и допустил ряд других нарушений при подаче иска.
  • «Флай Авто» объясняла свой иск убытками 27 июля, а также 3 и 10 августа, в дни, когда в Москве проходили митинги.
  • Возврат иска не исключает, что «Флай Авто» вновь обратится в суд с претензиями к ФБК.
Автор: Константин Нагаев
Теги: «Яндекс», ЛУКОЙЛ, Александр Захарченко, Фонд борьбы с коррупцией
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