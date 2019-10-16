Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Интервью гендиректора «Яндекса» в России, новая дивидендная политика ЛУКОЙЛа, связь дела Захарченко с «молдавским ландроматом», возврат иска к ФБК на 1 млрд руб.; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Zuma \ ТАСС

В «Яндексе» заявили о противоречиях в законе о значимых сайтах

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК заявила, что законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых сайтах 20% противоречит его цели — поддержке российских стратегических ИТ-компаний.

«Глобальным игрокам оставляют свободный доступ на рынок России, а российские — в обратную сторону — работать уже не смогут», — сказала она.

Бунина допускает, что целью подобных инициатив может быть снижение стоимости акций «Яндекса» для их дальнейшей покупки.

Акции «Яндекса» гендиректор компании называет «лакмусовой бумажкой» российского технологического сектора, их резкое падение, по ее словам, отражает мнение иностранных инвесторов о рынке.

Американских военных атташе сняли с поезда в Северодвинске

Три военных атташе США были сняты с поезда, приехавшего в Северодвинск из Неноксы, сообщили «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Американцев отпустили после проверки документов.