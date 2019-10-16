ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 12:24
Челябинские рабочие предложили восстановить крепостное право Общество, 15:08 Рогозин назвал мифом высокую аварийность космических аппаратов в России Технологии и медиа, 15:00 «Ethereum достиг дна»: когда продавать криптовалюту Крипто, 14:55 Мосгорсуд отказался лишить прав пришедших с детьми на митинг родителей Общество, 14:52 В Госдуме разработали новый закон о детективах и их тайне Общество, 14:39 СМИ анонсировали смену главного тренера «Манчестер Юнайтед» Спорт, 14:38 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 14:36 Минтранс ответил на решение «Победы» повысить цены на билеты в Россию Бизнес, 14:35 Телевидение нашего времени: как блогеры зарабатывают на YouTube Pro, 14:34 Любовь Соболь и Грета Тунберг вошли в список женщин года Би-би-си Общество, 14:25 ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток Бизнес, 14:23 Организаторы форума в Краснодаре анонсировали телемост с Илоном Маском Бизнес, 14:21 От €30 до 945. Что важно знать о билетах на Евро-2020 Спорт, 14:20 СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Солдаты» при краже в Москве Общество, 14:15
Бизнес ,  
0 
ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток
ЛУКОЙЛ поменял дивидендную политику — компания будет направлять акционерам не долю от чистой прибыли, а весь скорректированный свободный денежный поток. Прежняя дивидендная политика компании устарела, признал ее представитель
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF) за вычетом казначейских акций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Скорректированный FCF будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО и определяться как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ЛУКОЙЛ, поясняется в сообщении компании. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год — по итогам первого полугодия и всего года.

«Новые принципы дивидендной политики являются важным результатом нашей работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании», — заявил крупнейший акционер и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (его слова приводятся в сообщении компании).

Прежняя дивидендная политика была утверждена в начале 2016 года, то есть почти четыре года назад, пояснил РБК представитель ЛУКОЙЛа. «С момента утверждения [этих] принципов многие российские эмитенты пересмотрели свои подходы к определению дивидендов. В частности, компании с государственным участием существенно нарастили дивидендные выплаты, приняв решение об увеличении доли дивидендов в прибыли до 50%; ряд других крупных российских эмитентов направляет на дивиденды 100 и более процентов свободного денежного потока», — указал он. В результате дивидендная политика ЛУКОЙЛа перестала соответствовать лучшим рыночным практикам и потеряла свою конкурентоспособность, признал представитель компании.

По итогам 2018 года ЛУКОЙЛ направил на дивиденды менее 30% чистой прибыли (161 млрд руб.), то есть «налицо отставание от конкурентов», сказал собеседник РБК. Действовавшая до последнего времени дивидендная политика не обеспечивала достаточной гибкости и не позволяла эффективно реагировать на изменения внешней среды, такие, например, как ограничение добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК и примкнувшими к нему странами (ОПЕК+), добавил он.

«Утверждение новых принципов дивидендной политики направлено на повышение ее конкурентоспособности, а также гибкости, позволяющей эффективно решать задачи органического развития бизнеса», — сказал представитель ЛУКОЙЛа. «Величина дивидендов определяется по остаточному принципу уже после расходов на финансирование инвестиционной программы, то есть не ограничивает инвестиционный потенциал компании», — заверил он. Так, в случае смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ ЛУКОЙЛ готов нарастить инвестиции в российский сегмент разведки и добычи и обладает для этого необходимой ресурсной базой и пулом уже подготовленных проектов.

Новая дивидендная политика будет применяться, начиная с промежуточных дивидендов за 2019 год. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, или 133 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 года свободный денежный поток ЛУКОЙЛа составил 308 млрд руб., скорректированный — как раз 133 млрд руб. Главным фактором корректировки FCF в январе—июне стали расходы на выкуп акций с рынка, пояснил представитель компании.

ЛУКОЙЛ пока единственная российская нефтяная компания, которая переходит на выплату дивидендов из свободного денежного потока, а не из процента от прибыли, сказал РБК старший аналитик АКРА Василий Танурков. Но ряд западных компаний, а также часть российских компаний не из нефтяного сектора уже используют такую политику, добавил он. «Для ЛУКОЙЛа переход на новый принцип выплаты дивидендов способствует росту стоимости акций и свидетельствует о его долговой устойчивости. Для акционеров это обеспечивает рост дивидендов примерно на 20% по сравнению с уровнем выплат прошлого года», — сказал Танурков. После объявления новых принципов дивидендной политики акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже подорожали на 1,4% (на 14:13 мск), капитализация составила 4,09 трлн руб.

До изменения дивидендной политики ожидалось, что весь свободный денежный поток ЛУКОЙЛ будет направлять на обратный выкуп акций с рынка, объявленный 1 октября (на эти цели будет направлено до $3 млрд до конца 2022 года), замечает Танурков. Теперь же в любой момент компания сможет оперативно принять решение — выкупать акции или платить дивиденды, указал он.

ЛУКОЙЛ по-прежнему настроен направлять на дивиденды половину дополнительных доходов, полученных при цене на нефть выше $50 за баррель, а еще 50% — на реинвестирование, уточнил представитель компании. «Мы остаемся нацелены на реинвестирование согласно правилу 50 на 50, так что это правило сохраняется», — добавил он.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Алекперов, ЛУКОЙЛ
Материалы по теме
ЛУКОЙЛ заплатит $190 млн за вхождение в концессию Ghasha в ОАЭ
Бизнес
ЛУКОЙЛ стал партнером Фридмана по добыче газа в ОАЭ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter