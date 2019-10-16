ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

ЛУКОЙЛ поменял дивидендную политику — компания будет направлять акционерам не долю от чистой прибыли, а весь скорректированный свободный денежный поток. Прежняя дивидендная политика компании устарела, признал ее представитель

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Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF) за вычетом казначейских акций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Скорректированный FCF будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО и определяться как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ЛУКОЙЛ, поясняется в сообщении компании. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год — по итогам первого полугодия и всего года.

«Новые принципы дивидендной политики являются важным результатом нашей работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании», — заявил крупнейший акционер и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (его слова приводятся в сообщении компании).

Прежняя дивидендная политика была утверждена в начале 2016 года, то есть почти четыре года назад, пояснил РБК представитель ЛУКОЙЛа. «С момента утверждения [этих] принципов многие российские эмитенты пересмотрели свои подходы к определению дивидендов. В частности, компании с государственным участием существенно нарастили дивидендные выплаты, приняв решение об увеличении доли дивидендов в прибыли до 50%; ряд других крупных российских эмитентов направляет на дивиденды 100 и более процентов свободного денежного потока», — указал он. В результате дивидендная политика ЛУКОЙЛа перестала соответствовать лучшим рыночным практикам и потеряла свою конкурентоспособность, признал представитель компании.

По итогам 2018 года ЛУКОЙЛ направил на дивиденды менее 30% чистой прибыли (161 млрд руб.), то есть «налицо отставание от конкурентов», сказал собеседник РБК. Действовавшая до последнего времени дивидендная политика не обеспечивала достаточной гибкости и не позволяла эффективно реагировать на изменения внешней среды, такие, например, как ограничение добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК и примкнувшими к нему странами (ОПЕК+), добавил он.