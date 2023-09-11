Как и почему в России стали меньше пить

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в колонке РБК — о снижении потребления алкоголя в России, моде 1990-х, привычках и счастье

Фото: Александр Река / ТАСС

Последние годы свидетельствуют о значительном снижении потребления алкоголя в России. Так, в 2022 году потребление алкоголя на душу населения снизилось почти на 5% по сравнению с доковидным 2019-м, о чем свидетельствуют расчеты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. В 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021 году — 8,82 л, а в 2022 году — уже 8,62 л. При этом 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на душу населения в год!

И эта устойчивая тенденция — во многом результат последовательной политики, направленной на снижение пагубного потребления алкоголя. Нам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы моду на алкогольный «разгул», и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта «Демография», направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность. Многие люди сейчас уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от пагубных привычек, в том числе от употребления алкоголя. Главный и очевидный эффект от реализуемых мер — снижение смертности населения от алкоголь-ассоциированных заболеваний и рост продолжительности жизни.

Тем не менее мы видим, что почти каждый четвертый пациент общесоматических стационаров имеет проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя. Употребление алкоголя, как и курение, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, — один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, многих форм онкологических и эндокринных.

Очень важно не останавливаться на достигнутых показателях снижения потребления алкоголя, ведь здесь в том числе находится значительный резерв для снижения смертности населения и увеличения продолжительности жизни.

Важно помнить, что алкоголь — это прежде всего психоактивное вещество, которое влияет на нервную систему, мышление и эмоции. Он разрушает самоконтроль, приводит к опасным решениям, которые в конце концов разрушают здоровье и могут стоить жизни. Снять стресс и усталость посредством алкоголя также не получится, так как он по сути является депрессантом и усугубляет состояние.

Утверждение, что небольшая доза алкоголя не причинит вреда, — это тоже самообман, потому что безопасных доз алкоголя не существует. С точки зрения общественного здоровья злоупотребление алкоголем является ключевым источником предотвратимой смертности, заболеваемости, травматизма, несчастных случаев и многих социальных проблем. По данным МВД России, в 2022 году 24,4% расследованных преступлений в стране было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2022 году, по данным МВД России, по вине нетрезвых водителей погибли более 3,2 тыс. человек.

Пристальное внимание медицинского сообщества важно сосредоточить на профилактическом направлении — особенно в педиатрической службе. Ведь формирование здоровых привычек у человека происходит еще в детском возрасте, задолго до достижения совершеннолетия. Задача каждого детского врача — объяснить и научить, как правильно сохранять здоровье и как быть не вовлеченным в привычки, которые его отнимают. Роль семьи в здоровье маленького ребенка колоссальна — дети, формируя собственные привычки, повторяют за взрослыми, поэтому задача каждого родителя — быть для детей достойным примером того, как жить полной, здоровой и активной жизнью, а значит быть счастливым.