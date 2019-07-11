Националиста Тесака доставили в колонию в Карелии

Лидер националистического движения «Реструкт» Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак доставлен в колонию в Карелии для отбывания наказания. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Владимир Краснов.

«Как мне стало известно от родственников, Максим прибыл в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания», — сказал он.

В декабре 2018 года Тесака суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима за нападение на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Это второе рассмотрение этого дела. В первый раз в мае 2018 года приговор был отменен апелляционной инстанцией Мосгорсуда.

Националиста задержали в 2014 году на Кубе. В июне 2017 года его признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) из-за его книги «Реструкт», включенной в реестр экстремистских материалов.