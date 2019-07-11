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Националиста Тесака доставили в колонию в Карелии

Лидер националистического движения «Реструкт» Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак доставлен в колонию в Карелии для отбывания наказания. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Владимир Краснов.

«Как мне стало известно от родственников, Максим прибыл в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания», — сказал он.

Политика
Националиста Тесака приговорили к 10 годам колонии за нападение на людей

В декабре 2018 года Тесака суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима за нападение на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Это второе рассмотрение этого дела. В первый раз в мае 2018 года приговор был отменен апелляционной инстанцией Мосгорсуда.

Националиста задержали в 2014 году на Кубе. В июне 2017 года его признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) из-за его книги «Реструкт», включенной в реестр экстремистских материалов.

Тесак и его сообщники, по данным следствия, в 2012–2014 годах избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Это делалось в рамках организованного Марцинкевичем движения по борьбе против торговцев спайсами.

Теги: Тесак, колония
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Националиста Тесака приговорили к 10 годам колонии за нападение на людей
Политика
Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку
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