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В московском метро появились наклейки для отпугивания птиц

В вестибюлях 21 станции московского метро на стеклах появились более 290 наклеек с силуэтами хищников для отпугивания мелких птиц. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе метро.

Наклейки разместили для того, чтобы птицы не разбивались о прозрачные стекла окон, которые они часто не замечают и погибают из-за удара. «Темные силуэты хищников будут побуждать их [птиц] менять направление полета. В результате это поможет сохранить им жизнь», — добавили в пресс-службе.

Стикеры можно увидеть в вестибюлях станций «Медведково», «Ботанический сад», «Владыкино», «Лесопарковая» и прочих. «Станции выбрали не случайно: они расположены в непосредственной близости от парковых зон или мест перелета птичьих стай», — уточнили в пресс-службе. В вестибюлях разместили от четырех до 36 наклеек.

Кроме прочего, стикеры помогают заботиться о чистоте зданий, так как птицы стараются к ним не подлетать.

Теги: «Московский метрополитен», птицы, наклейки
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