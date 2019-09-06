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Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Аэропорт Жуковский решили защитить от птиц зеркальными шарами
Оператор взлетно-посадочной полосы в аэропорту заказал 11 приборов для отпугивания птиц общей стоимостью 1,2 млн руб. В Жуковском для предотвращения авиапроисшествий уже разместили пропановые пушки

Оператор взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский — Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова — разместил на портале госзакупок заявку на поставку оборудования для отпугивания птиц.

Как следует из приложения к заявке, в комплекс входят 11 позиций: три биоакустических прибора для защиты от птиц Bird Gard Super Pro AMP, один блок управления и семь отпугивателей «Зеркальный шар». Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 1,2 млн руб.

Помимо дополнительных биоакустических установок в Жуковском начали устанавливать пропановые пушки, которые издают звук громкостью до 120–125 дБ, и другое специальное оборудование. Об этом в конце августа рассказал РБК замгендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин.

Модернизацию, приобретение и внедрение нового оборудования профинансировал аэропорт совместно с ЛИИ имени Громова.

Администрация аэропорта приняла эти меры после жесткой посадки пассажирского Airbus «Уральских авиалиний». 15 августа лайнер, вылетевший из Жуковского в Сочи, был вынужден срочно сесть в кукурузном поле недалеко от ВПП столичного аэропорта после столкновения со стаей чаек. В оба двигателя самолета попали птицы, сначала отказал один, а затем мощность начал терять и второй.

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Самолет приземлился удачно, никто из находившихся на борту не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам лайнера звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

После произошедшего в Минтрансе отметили, что обеспечить абсолютную защиту от птиц в аэропорту Жуковский невозможно, хотя ЛИИ имени Громова, в ведении которого он находится, полностью выполняет требования орнитологической защиты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: птицы, аэропорт Жуковский
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