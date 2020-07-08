С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц

Фото: magadangorodzolotoy / Instagram

В Магадане с памятника Владимиру Ленину снимут устройства для отпугивания птиц в виде металлических штырей. Такое распоряжение дал мэр города Юрий Гришан, сообщается на сайте мэрии.

«Я считаю установку устройства для отпугивания птиц на памятник Ленину просто кощунством», — сказал Гришан. По его словам, железные штыри с монумента снимут сегодня.

https://www.instagram.com/p/CCVPK3MjQEg/

В мэрии отметили, что шипы для отпугивания птиц на памятник Ленину на площади Космонавтов «активные горожане» установили самостоятельно. После этого многие жители города в соцсетях сравнили новый образ вождя с персонажем из фильма «Восставший из ада», добавили власти города.

В конце июня газета Die Welt сообщила, что в городе Гельзенкирхен в Западной Германии установили памятник Ленину. Это было сделано по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), несмотря на протесты властей и местных жителей. Монумент высотой более 2 м был отлит в Чехословакии в 1957 году.