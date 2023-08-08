Путин переименовал Росалкогольрегулирование и передал ему контроль за табаком

Путин переименовал Росалкогольрегулирование и дал ему контроль за табаком

Росалкогольрегулирование теперь будет называться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынком. Регулированием табачного рынка занимались Минсельхоз и ФНС

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче функций по контролю за оборотом табака Росалкогольрегулированию. В связи с этим название ведомства меняется — теперь оно будет называться Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком.

Правительство в течение 6 месяцев должно решить вопросы, возникающие в связи с этим указом — определить численность штата нового ведомства, уточнить функции органов исполнительной власти и привести законодательство в соответствие с новым указом.

В указе сказано, что решение принято для «совершенствования государственного правления в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в соответствии с указом президента от 21 января 2020 № 21 подведомственна Министерству финансов. Регулированием табачного рынка ранее занимались Минсельхоз и Федеральная налоговая служба. Однако в апреле кабмин подготовил проект постановления, которым эти функции передавались Минфину и Росалкогольрегулированию.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, в том числе производства, оборота и ввоза в страну табачной и никотинсодержащей продукции. За основу для модели регулирования рынка табачной продукции была взята система госрегулирования и контроля алкогольного рынка.

