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Импортеры предупредили о росте цен на алкоголь из-за курса рубля

«Коммерсантъ»: участники рынка предупредили о подорожании импортного алкоголя из-за рубля
Импортные алкогольные напитки могут подорожать в пределах 10%, допускают участники рынка. 5 июля курс доллара достиг 91 руб., курс евро превысил 99 руб.
Евро/Рубль EUR/RUB ₽99,463 +0,47% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽91,563 +0,62% Купить
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В июле крупные импортеры алкогольных напитков могут повысить цены из-за ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. 5 июля курс доллара на Московской бирже превысил 91 руб. впервые с марта 2022 года, курс евро — 99 руб.

В Московской пивоваренной компании (МПК, работает в том числе с брендами Peroni, Tsingtao) рассказали, что с 17 июля собираются повысить цены из-за роста курса валют на 6–8%. Пересмотреть их может и Simple Group, сообщили источники газеты. Президент группы Максим Каширин уточнил, что у компании «не было и не планируется глобального повышения цен на ассортимент», но точечные повышения возможны «в случае поставок по новым ценам от поставщиков».

По словам гендиректора винного дистрибьютора AST Леонида Рафаилова, компания «ждет относительно устойчивого курса рубля», после чего примет решение об изменении цен. По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, при курсе 100 руб. за евро существенного подорожания не произойдет, но ситуация изменится, если он превысит 120 руб. Он отметил, что из-за рекордного завоза в конце 2022 — начале 2023 года рынок сильно затоварен, и сейчас поднимать цену означает «потерять место на полке и в винной карте».

Глава компании-дистрибьютора SVAM Group Игорь Хавский допустил, что импортное пиво подорожает на 7–10%, но в этой категории «глобально ситуация вряд ли скажется на продажах».

Санкции, введенные против России после начала военных действий на Украине, затронули и рынок спиртных напитков. Осенью 2022 года импортеры алкоголя столкнулись с дефицитом поставок популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозились из-за рубежа, перед новогодними праздниками вырос спрос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски.

Как отмечали источники газеты, дистрибьюторы и ретейлеры компенсировали провалы в импорте алкоголя прошлого года, накапливая стоки в условиях ослабления рубля. По итогам января—мая 2023 года, по данным газеты, импорт алкогольных напитков без учета ЕАЭС вырос на 46% год к году, до 206,14 млн л. 

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Теги
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алкоголь импорт курс рубля

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