В России пятый день подряд зафиксировали более 800 смертей от COVID

За сутки от коронавируса умерли 806 человек, в Москве зафиксировали минимальное число смертей с начала мая

Фото: Денис Каминев / AP

В России за минувшие сутки умерли 806 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. В стране ежедневно с 12 августа регистрируют более 800 смертей от COVID-19.

Рекорд по числу смертей за сутки был зафиксирован в субботу, 14 августа, — умерли 819 человек.

В Москве за последние сутки скончались 54 зараженных (это минимум со 2 мая, когда также сообщалось о 54 умерших), в Санкт-Петербурге — 44, в Иркутской области и Краснодарском крае по 34 и 33 умерших.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 171 305 летальных исходов, сообщает штаб. По оценке Росстата, к июлю в России скончались 316,7 тыс. человек с коронавирусом. Статистическое ведомство, в отличие от штаба, учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.