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В России пятый день подряд зафиксировали более 800 смертей от COVID

За сутки от коронавируса умерли 806 человек, в Москве зафиксировали минимальное число смертей с начала мая
Фото: Денис Каминев / AP
Фото: Денис Каминев / AP

В России за минувшие сутки умерли 806 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. В стране ежедневно с 12 августа регистрируют более 800 смертей от COVID-19.

Рекорд по числу смертей за сутки был зафиксирован в субботу, 14 августа, — умерли 819 человек.

В Москве за последние сутки скончались 54 зараженных (это минимум со 2 мая, когда также сообщалось о 54 умерших), в Санкт-Петербурге — 44, в Иркутской области и Краснодарском крае по 34 и 33 умерших.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 171 305 летальных исходов, сообщает штаб. По оценке Росстата, к июлю в России скончались 316,7 тыс. человек с коронавирусом. Статистическое ведомство, в отличие от штаба, учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По данным штаба, за сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 20 765 человек. Это минимум с 21 июля, когда сообщалось о 20,6 тыс. зараженных. Среди регионов по общему числу зараженных по-прежнему лидируют Москва (1,54 млн), Петербург (557,9 тыс.) и Подмосковье (407,4 тыс.).

В середине-конце сентября в России возможен повторный рост заболеваемости COVID-19, предположил кандидат медицинских наук, вакцинолог, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. Он пояснил, что огромная часть населения, потерявшая иммунитет после первых заболеваний, все еще остается невакцинированной, а также многие вернутся из отпусков. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтвердил, что новой вспышке могут способствовать возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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