Смертность среди заболевших COVID в июне достигла пика с января

Число умерших с подтвержденным заражением коронавирусом в июне достигло 27 118 человек. В июле ковидная смертность могла продолжить рост, следует из оперативных данных

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В июне 2021 года в России умерли 27 118 человек, у которых на момент смерти был коронавирус, — почти на 43% больше, чем в мае 2021 года (около 19 тыс., по уточненным данным), сообщил Росстат. Это самый большой показатель за месяц с января этого года, когда скончались почти 37,9 тыс. человек с коронавирусом.

Увеличение смертности в начале лета объясняется резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», говорила ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

В июне умерли 23 372 человека, у которых заболевание COVID-19 было признано основной причиной смерти, следует из данных Росстата. Еще 3 746 человек были заражены коронавирусом, но он был сопутствующим заболеванием. Росстат представляет данные на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС.

Общая смертность в июне в стране выросла на 14,1% к тому же месяцу прошлого года и составила 185 655 человек, показывают данные Росстата.

В июле 2021 года, по предварительным данным, общая смертность в стране оказалась на 17,9% выше, чем в июле прошлого года, сказала Голикова агентству ТАСС. На основе статистики Росстата за июль 2020 года число умерших в прошлом месяце можно оценить почти в 214 тыс. человек.