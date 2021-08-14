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В России третий день подряд зафиксировали рекордную смертность от COVID

Более месяца в России ежедневно от коронавируса умирают свыше 700 человек. Последние три дня суточная смертность от COVID-19 не опускается ниже 800
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки от коронавируса умерли 819 человек, сообщил оперативный штаб. Это новый максимум за все время пандемии.

Суточная смертность от COVID-19 бьет рекорд третий день подряд. В прошлые два дня число летальных исходов составило 815 и 808. Ниже 700 показатель не опускается более месяца, с 6 июля.

Наибольшее число смертей от коронавируса за последние сутки зарегистрировали в Москве — 57. Следом за ней идут:

  • Петербург — 48 летальных исходов;
  • Иркутская область — 39;
  • Краснодарский край — 34;
  • Пермский край — 29;
  • Ростовская и Нижегородская области — по 28.

Смертность среди заболевших COVID в июне достигла пика с января
Экономика
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Оперативный штаб, который учитывает в своей статистике только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, сообщает о 169,6 тыс. умерших от COVID-19 с начала пандемии. По данным Росстата, к июлю в России скончались 316,7 тыс. человек с коронавирусом. Разница объясняется тем, что ведомство также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привел к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен посмертно.

Суточный прирост заразившихся второй день подряд держится выше 22 тыс. человек. Всего с начала пандемии в России зафиксировали более 6,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

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Как прогнозирует врач-инфекционист Евгений Тимаков, в середине — конце сентября, когда люди вернутся из отпусков, будет повторный рост заболеваемости COVID-19. По его словам, такой риск есть, поскольку невакцинированной остается «огромная прослойка населения, которая потеряла иммунитет после первых заболеваний». «Люди считают, что они защищены натуральным иммунитетом после перенесенной инфекции, на самом деле это не так. Коронавирус обходит эти иммунные барьеры», — заявил Тимаков в эфире станции «Вести FM».

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтвердил РБК, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новую вспышку заболевания COVID-19. «Если достигнем массовой вакцинации «Спутником», то будущих вспышек удастся избежать. Если не достигнем, можно ждать новых волн», — отметил он.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
смертность коронавирус оперативный штаб
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