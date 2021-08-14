В России третий день подряд зафиксировали рекордную смертность от COVID

Более месяца в России ежедневно от коронавируса умирают свыше 700 человек. Последние три дня суточная смертность от COVID-19 не опускается ниже 800

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки от коронавируса умерли 819 человек, сообщил оперативный штаб. Это новый максимум за все время пандемии.

Суточная смертность от COVID-19 бьет рекорд третий день подряд. В прошлые два дня число летальных исходов составило 815 и 808. Ниже 700 показатель не опускается более месяца, с 6 июля.

Наибольшее число смертей от коронавируса за последние сутки зарегистрировали в Москве — 57. Следом за ней идут: