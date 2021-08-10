Вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID к осени

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Подъем заболеваемости коронавирусом к осени, о чем ранее говорил врач-вирусолог Евгений Тимаков, может произойти, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным. Об этом заявила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, это сезонный процесс, а респираторные заболевания активизируются в осенний сезон. Она объяснила, что подъем заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, которая ослабляет иммунную систему, с увеличением в плохую погоду простудных заболеваний, с климатическими, температурными, влажностными условиями, которые увеличивают выживаемость вирусов во внешней среде.

«Будет ли этой осенью больше заболевших, чем прошлой, зависит от того, как будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты», — добавила Попович.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже подтвердил РБК, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новой вспышке COVID-19.

«Если достигнем массовой вакцинации «Спутником», то будущих вспышек удастся избежать. Если не достигнем, можно ждать новых волн», — подчеркнул Аграновский.