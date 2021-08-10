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Вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID к осени

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Подъем заболеваемости коронавирусом к осени, о чем ранее говорил врач-вирусолог Евгений Тимаков, может произойти, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным. Об этом заявила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, это сезонный процесс, а респираторные заболевания активизируются в осенний сезон. Она объяснила, что подъем заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, которая ослабляет иммунную систему, с увеличением в плохую погоду простудных заболеваний, с климатическими, температурными, влажностными условиями, которые увеличивают выживаемость вирусов во внешней среде.

«Будет ли этой осенью больше заболевших, чем прошлой, зависит от того, как будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты», — добавила Попович.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже подтвердил РБК, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новой вспышке COVID-19.

«Если достигнем массовой вакцинации «Спутником», то будущих вспышек удастся избежать. Если не достигнем, можно ждать новых волн», — подчеркнул Аграновский.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее кандидат медицинских наук, вакцинолог, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что, когда все вернутся из отпусков, в середине-конце сентября, будет повторный рост заболеваемости COVID-19.

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«Когда все вернутся к нам обратно. Так как огромная прослойка населения еще сохраняется невакцинированной, которая потеряла иммунитет после первых заболеваний. Люди считают, что они защищены натуральным иммунитетом после перенесенной инфекции, на самом деле это не так. Коронавирус обходит эти иммунные барьеры. <...> Мы увидим в середине-конце сентября рост заболеваемости повторный», — сказал Тимаков.

Статистика оперативного штаба по борьбе с коронавирусом показывает постепенное снижение числа ежедневно выявляемых заражений коронавирусом, пик (более 25 тыс. в сутки) пришелся на середину июля. В последнюю неделю за день регистрируют 21–23 тыс. заболевших по всей России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 заболеваемость новости осень
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