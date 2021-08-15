В Роспотребнадзоре назвали способы восстановиться после COVID-19

Чтобы восстановить здоровье после перенесенного коронавируса, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, полноценно питаться и делать физические упражнения

Восстановиться после перенесенного коронавируса позволят привычный режим сна и бодрствования, полноценное питание и физические упражнения, сообщила «РИА Новости» руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По словам Омаровой, переболевшим COVID-19 необходимо обратить внимание на питание: оно должно быть полноценным и сбалансированным — с достаточным содержанием белка, сезонных овощей и фруктов.

«Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», — рассказала Омарова.

Специалист также рекомендует восстановить режим сна и бодрствования и бороться с гиподинамией — малой подвижностью — физической активностью. Физические нагрузки должны быть регулярными, но увеличивать их следует постепенно, отметила она.

Восстановить легкие после болезни поможет исполнение протяжных народных песен на выдохе, добавила сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.