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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали способы восстановиться после COVID-19

Чтобы восстановить здоровье после перенесенного коронавируса, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, полноценно питаться и делать физические упражнения

Восстановиться после перенесенного коронавируса позволят привычный режим сна и бодрствования, полноценное питание и физические упражнения, сообщила «РИА Новости» руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По словам Омаровой, переболевшим COVID-19 необходимо обратить внимание на питание: оно должно быть полноценным и сбалансированным — с достаточным содержанием белка, сезонных овощей и фруктов.

«Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», — рассказала Омарова.

Специалист также рекомендует восстановить режим сна и бодрствования и бороться с гиподинамией — малой подвижностью — физической активностью. Физические нагрузки должны быть регулярными, но увеличивать их следует постепенно, отметила она.

Восстановить легкие после болезни поможет исполнение протяжных народных песен на выдохе, добавила сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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В мае президент Владимир Путин поручил начать углубленную диспансеризацию в России. К ней должны были приступить с 1 июля. В первую очередь медосмотру подлежат переболевшие COVID-19 — как с хроническими заболеваниями, так и без них. Он будет проводиться через два месяца после выздоровления от COVID-19.

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Специалисты неоднократно заявляли, что COVID-19 чреват постковидным синдромом, который может проявиться даже через несколько месяцев после болезни. По словам заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, постковидный синдром «развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы». Наиболее часто симптомы появляются спустя месяц, в том числе у переболевших COVID-19 бессимптомно. Постковидный синдром может проявляться утомляемостью, мышечной слабостью, одышкой, депрессией, нарушением сна, выпадением волос, сообщили в Роспотребнадзоре.

Пациентам, у которых появились осложнения после болезни, необходимо пройти реабилитацию, она должна включать медикаментозное лечение, бальнеотерапию, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, помощь психолога и логопеда. Однако в Минздраве считают, что реабилитация требуется всем переболевшим COVID-19. Главный специалист Минздрава по медицинской реабилитации Галина Иванова рекомендовала перенесшим инфекцию делать дыхательные упражнения и заняться ходьбой.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Елена Чернышова
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