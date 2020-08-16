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Глава центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

По словам Александра Гинцбурга, все попытки переманить ученых заканчиваются неудачно, так как коллектив научных сотрудников успешно работает в течение последних 10 лет и ему могут позавидовать любые западные университеты
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава пытаются переманить. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Пытаются, да, но ничего не получится», — сказал он, отвечая на вопрос, хотят ли перекупить ученых (цитата по «РИА Новости»). Гинцбург не уточнил, кто именно пытается переманить сотрудников медицинского учреждения.

По его словам, коллектив научных сотрудников работает в центре уже на протяжении 10 лет и «этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет».

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

Центр им. Гамалеи совместно с Минобороны занимается разработкой вакцины от коронавируса COVID-19. Испытания вакцины, разработанной медицинским учреждением, начались 17 июня в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве. В каждом из них приняли участие 38 добровольцев. Как ранее сообщили в Минздраве, в университете испытывали вакцину в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу готовится на месте, а в госпитале — жидкую вакцину для внутримышечного введения.

Созданная центром вакцина получил название «Спутник V». 11 августа российский президент Владимир Путин заявил, что она прошла процедуру регистрации, став первой в мире, получившей такой статус.

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Утром 16 августа Гинцубрг сообщил, что третий этап испытаний этого препарата начнется в течение десяти дней. В исследовании, которое пройдет в Московском регионе, будут участвовать несколько десятков тысяч человек. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется приблизительно через месяц, говорил он. По словам Гинцбурга, вакцина обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года после инъекции. Глава центра добавил, что россияне в течение года получат необходимое количество доз.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минздрав, ученые
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