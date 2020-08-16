Глава центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

По словам Александра Гинцбурга, все попытки переманить ученых заканчиваются неудачно, так как коллектив научных сотрудников успешно работает в течение последних 10 лет и ему могут позавидовать любые западные университеты

Александр Гинцбург (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава пытаются переманить. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Пытаются, да, но ничего не получится», — сказал он, отвечая на вопрос, хотят ли перекупить ученых (цитата по «РИА Новости»). Гинцбург не уточнил, кто именно пытается переманить сотрудников медицинского учреждения.

По его словам, коллектив научных сотрудников работает в центре уже на протяжении 10 лет и «этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет».

Центр им. Гамалеи совместно с Минобороны занимается разработкой вакцины от коронавируса COVID-19. Испытания вакцины, разработанной медицинским учреждением, начались 17 июня в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве. В каждом из них приняли участие 38 добровольцев. Как ранее сообщили в Минздраве, в университете испытывали вакцину в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу готовится на месте, а в госпитале — жидкую вакцину для внутримышечного введения.