Синоптики сообщили о заморозках на европейской территории России

В Архангельской области и Карелии температура упала ниже нуля, сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Сегодня ночью там [Архангельская область и восточные районы Карелии] уже были заморозки. [Температура опустилась] до минус 1 градуса. На нашем севере заморозки могут быть в течение всего лета, это наш климат», — сказала Макарова.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила «Российской газете», что в Архангельской области и Карелии ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. При этом днем воздух может прогреваться до плюс 15–17 градусов.

Ранее специалисты погодного центра «Фобос» предупредили о холодном августе в Центральной России.