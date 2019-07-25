Общество , 25 июл, 12:16
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Как жители Европы спасаются от аномальной жары. Фоторепортаж
Пока синоптики обещают снег в европейской части России, жители стран ЕС страдают от аномальной жары. Во Франции приостановлена работа на некоторых атомных станциях, а немецкие сельхозпроизводители борются с засухой, угрожающей урожаю. Bloomberg со ссылкой на представителей метеослужб сообщает, что к выходным погода в Европе может достичь рекордных значений — до 40 градусов в Париже и до 36,7 в Лондоне. Как жители европейских стран спасаются от жары — в фоторепортаже РБК
Пляж Ла-Малагета в Малаге, Испания. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 31 градуса по Цельсию и 36 градусов к 26 июля
Париж, Франция. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 40 градусов по Цельсию и опустится до 31 градуса к 26 июля
Рим, Италия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 35 градусов по Цельсию и 37 градусов — 26 июля
Плавучий общественный бассейн Badeschiff в Берлине, Германия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 35 градусов по Цельсию и 32 градусов — 26 июля
Вена, Австрия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 34 градусов по Цельсию и 36 градусов — 26 июля
Вена, Австрия
Кан, Франция. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 38 градусов по Цельсию и опустится до 22 градусов к 26 июля
Вупперталь, Германия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 38 градусов по Цельсию и 37 градусов к 26 июля
Брюссель, Бельгия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 39 градусов по Цельсию и 37 градусов к 26 июля