Как жители Европы спасаются от аномальной жары. Фоторепортаж

Пляж Ла-Малагета в Малаге, Испания. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 31 градуса по Цельсию и 36 градусов к 26 июля



Париж, Франция. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 40 градусов по Цельсию и опустится до 31 градуса к 26 июля

Рим, Италия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 35 градусов по Цельсию и 37 градусов — 26 июля

Плавучий общественный бассейн ​Badeschiff в Берлине, Германия. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 35 градусов по Цельсию и 32 градусов — 26 июля

Вена, Австрия. ​​По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 34 градусов по Цельсию и 36 градусов — 26 июля

Вена, Австрия

Кан, Франция. По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 38 градусов по Цельсию и опустится до 22 градусов к 26 июля

Вупперталь, Германия. ​По прогнозам, температура воздуха 25 июля достигнет 38 градусов по Цельсию и 37 градусов к 26 июля