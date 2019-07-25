В Париже установлен температурный рекорд

В Париже зафиксировали температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 42,4 градуса, сообщает метеорологическая служба Meteo France.

Прошлый рекорд был установлен 28 июля 1947 года, тогда температура во Французской столице поднялась до плюс 40,4 градуса. Метеорологи отметили, что температура упадет к субботе.

Накануне в 20 французских департаментах был объявлен красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Также аномальная жара наблюдается в других европейских странах. В Нидерландах в населенном пункте Гилзе-эн-Рейен также был установлен рекорд — воздух прогрелся до плюс 40,4 градуса, сообщил нидерландский Королевский институт метеорологии в Twitter.