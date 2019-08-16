Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Ведомство хочет забрать у губернаторов право решать, где не тушить лесные пожары, и передать эти функции на федеральный уровень

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Минприроды России направило в правительство свои предложения по усилению борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба ведомства. Одно из основных предложений касается зон контроля лесных пожаров.

Зонами контроля называют территории, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести пожар, пояснял руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.

В настоящее время губернаторы принимают решение, тушить пожар в таких зонах или нет. Минприроды предлагает передать эти функции с регионального уровня на федеральный.

Кроме того, ведомство предлагает исключить возможность регионов самостоятельно менять границы таких зон. В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с Особо охраняемыми природными территориями, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий», — говорится в сообщении министерства.