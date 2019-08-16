Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,06 +0,04 EUR Бирж. 73,40 -0,16 Brent 58,10 -1,06% USD Нал. 66,58 63,72 EUR Нал. 74,44 71,54 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1107 -0,0027 BTC/USD Бирж. 10 379,61 +328,61 IMOEX 2 625,58 -0,43% RTSI 1 250,13 -0,76% DJIA 25 579,39 +0,39% Nasdaq 7 766,62 -0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (-0,06%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+69,39%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (-0,06%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+69,39%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 15 авг, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 15 авг, 12:35
В США умер открывший быстрый метод анализа ДНК нобелевский лауреат Общество, 02:13 Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Общество, 01:59 Падение с балкона свидетеля по делу Кокорина и Мамаева признали случайным Общество, 01:45 Определился соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы Спорт, 01:13 Российский теннисист Рублев победил Федерера на турнире в Цинциннати Спорт, 00:48 В Ростовском порту экипаж теплохода объявил бессрочную акцию протеста Общество, 00:36 Глава фонда сообщила о новом деле из-за лекарств для больного ребенка Общество, 00:09 В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Финансы, 00:00 Половина пассажиров аварийно севшего A321 отказались лететь в Крым Общество, 15 авг, 23:58 Тренер «Туна» назвал ошибки в матче со «Спартаком» Спорт, 15 авг, 23:19 Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе Политика, 15 авг, 23:09 Минэкологии Подмосковья не нашло стай чаек у Жуковского после аварии A321 Общество, 15 авг, 23:05 Шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Чечне Общество, 15 авг, 22:29 Посольство России не поверило сообщению о новом пострадавшем от «Новичка» Политика, 15 авг, 22:26
Общество ,  
0 
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство хочет забрать у губернаторов право решать, где не тушить лесные пожары, и передать эти функции на федеральный уровень
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минприроды России направило в правительство свои предложения по усилению борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба ведомства. Одно из основных предложений касается зон контроля лесных пожаров.

Зонами контроля называют территории, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести пожар, пояснял руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.

В настоящее время губернаторы принимают решение, тушить пожар в таких зонах или нет. Минприроды предлагает передать эти функции с регионального уровня на федеральный.

Фотогалерея 
Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж

Кроме того, ведомство предлагает исключить возможность регионов самостоятельно менять границы таких зон. В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с Особо охраняемыми природными территориями, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.

Общество
Песков оценил работу «до седьмого пота» в тушении пожаров в Сибири

Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров. Как объясняло ведомство, что пересмотр границ должен привести к тому, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты, но и предотвратить их задымление.

Крупные лесные пожары этим летом охватили по меньшей мере 11 российских регионов. В пяти из них были введены региональные чрезвычайные ситуации.

Общество
«Авиалесоохрана» заявила о снижении площади ликвидируемых пожаров


 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: лесные пожары, Минприроды
Материалы по теме
Песков оценил работу «до седьмого пота» в тушении пожаров в Сибири
Общество
Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в Сибири
Общество
Генпрокуратура нашла следы преднамеренных поджогов в сибирских лесах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter