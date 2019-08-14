Песков оценил работу «до седьмого пота» в тушении пожаров в Сибири

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что местные власти и ведомства работают «до седьмого пота» над тушением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Работают все до седьмого пота, и этого нельзя не замечать», — сказал он, добавив, что они выполняют свои обязанности с максимально возможной эффективностью.

Песков отметил, что при оценке работы властей необходимо учитывать размеры России, климатические явления и фактор умышленных поджогов. По его словам, также учитывается тот факт, что леса в стране горят каждый год, несмотря на наличие или отсутствие засухи, и часто на обширных территориях.

Пресс-секретарь отметил, что тушение подобных пожаров является сложным процессом, в котором природа бывает сильнее людей «со всем их потенциалом и со всей решимостью работать вот до этого самого седьмого пота».