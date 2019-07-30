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Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Нужно пересмотреть границы зон, где ведется наблюдение за пожарами, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, в будущем необходимо сделать так, чтобы дым от горящего леса не попадал в населенные пункты
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.

«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов России», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сделать это министр поручил до конца августа.

В сообщении Минприроды указывается, что, если границы будут пересмотрены, не исключено, что для контроля за распространением пожаров нужны будут дополнительные средства и другие ресурсы.

Министр также поручил проанализировать, насколько эффективно регионы использовали переданные им полномочия по предотвращению лесных пожаров. «В 2019 году плановый объем финансирования субъектов Российской Федерации по переданным полномочиям за счет средств федерального бюджета увеличен на 22,5% и составил 31,6 млрд руб. (плюс 5,8 млрд к 2018 году), в том числе на обеспечение пожарной безопасности», — отмечается в сообщении ведомства.

Зонами контроля называют территории, где природные пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести пожар, пояснял руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Кригорий Куксин.

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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Крупные лесные пожары сейчас бушуют в 11 регионах, на территории четырех из-за лесного огня введен режим ЧС (на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

Кроме того, в труднодоступных и удаленных районах горит лес на площади более 2,8 млн га. По решению региональных властей, пожары там не тушат, а только контролируют при помощи космического мониторинга. Работы по активному тушению огня идут на площади почти 96,5 тыс. га (данные Федерального агентства лесного хозяйства на 30 июля).

Теги: Минприроды, задымление, Рослесхоз, пожар
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