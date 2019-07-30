Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Нужно пересмотреть границы зон, где ведется наблюдение за пожарами, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, в будущем необходимо сделать так, чтобы дым от горящего леса не попадал в населенные пункты

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.

«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов России», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сделать это министр поручил до конца августа.

В сообщении Минприроды указывается, что, если границы будут пересмотрены, не исключено, что для контроля за распространением пожаров нужны будут дополнительные средства и другие ресурсы.

Министр также поручил проанализировать, насколько эффективно регионы использовали переданные им полномочия по предотвращению лесных пожаров. «В 2019 году плановый объем финансирования субъектов Российской Федерации по переданным полномочиям за счет средств федерального бюджета увеличен на 22,5% и составил 31,6 млрд руб. (плюс 5,8 млрд к 2018 году), в том числе на обеспечение пожарной безопасности», — отмечается в сообщении ведомства.