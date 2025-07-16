Ректор МГУ раскритиковал инициативу с детализацией выпускного диплома
Детальное описание основной профессиональной программы и областей профессиональной деятельности, освоенных выпускником и дающих ему право занимать определенные должности, в приложении к диплому, может ограничить возможности выпускника в профессиональной деятельности, заявил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Подобная мера содержится в законопроекте, подготовленном Минобрнауки, который в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение. «Приложение к документу об образовании и о квалификации предусматривает описание основной профессиональной образовательной программы, освоенной обладателем этого документа, видов и областей профессиональной деятельности, право на занятие которыми дает полученное профессиональное образование», — приводит выдержку из инициативы пресс-служба МГУ.
Садовничий на заседании Совета Российского Союза ректоров с участием министра просвещения Сергея Кравцова выразил мнение, что необходимо дополнительно обсудить «целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать». «Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности», — подчеркнул ректор МГУ.
Садовничий предложил закрепить гарантии для университетов во всех регионах России по реализации программ магистратуры и аспирантуры. Также он считает нужным закрепить требование о том, что квалификация специалистов с высшим образованием со сроком обучения не менее 5 лет в рамках новой модели должна приравниваться к квалификации магистра по международной шкале.
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