Новая система высшего образования заработает в 2027/28 учебном году

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Новую систему высшего образования массово запустят в 2027/28 учебном году, сообщает Министерство науки и высшего образования России.

По сообщению ведомства, ведущие вузы страны начнут переход еще раньше — в 2026/27 учебном году.

В пилотном проекте новой системы уже участвуют такие вузы, как Московский авиационный институт, университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и другие.

Новая система подразумевает отказ от Болонской системы.

Болонская система предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Также в России есть программы специалитета (не менее 5 лет) и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура — 3–5 лет, ординатура — не более 3 лет, ассистентура-стажировка — 2 года).

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта в сфере высшего образования в нескольких вузах страны в 2023/24 учебном году.

В рамках проекта установят два уровня высшего образования:

базовое (срок освоения — 4–6 лет);

специализированное (магистратура — 1–3 года, ординатура, ассистентура-стажировка).

Аспирантура станет уровнем профессионального образования.