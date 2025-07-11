Новая система высшего образования заработает в 2027/28 учебном году
Новую систему высшего образования массово запустят в 2027/28 учебном году, сообщает Министерство науки и высшего образования России.
По сообщению ведомства, ведущие вузы страны начнут переход еще раньше — в 2026/27 учебном году.
В пилотном проекте новой системы уже участвуют такие вузы, как Московский авиационный институт, университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и другие.
Новая система подразумевает отказ от Болонской системы.
Болонская система предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Также в России есть программы специалитета (не менее 5 лет) и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура — 3–5 лет, ординатура — не более 3 лет, ассистентура-стажировка — 2 года).
В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта в сфере высшего образования в нескольких вузах страны в 2023/24 учебном году.
В рамках проекта установят два уровня высшего образования:
- базовое (срок освоения — 4–6 лет);
- специализированное (магистратура — 1–3 года, ординатура, ассистентура-стажировка).
Аспирантура станет уровнем профессионального образования.
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