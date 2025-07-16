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Минобрнауки допустило введение контроля цен на платное обучение в вузах

Контроль стоимости платного обучения следует поручить Минобрнауки для выстраивания более аргументированной логики ценообразования, заявил замминистра. В этом году платное образование подорожало в ведущих техвузах России
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Минобрнауки хотело бы контролировать стоимость обучения во всех вузах России, заявил замминистра Андрей Омельчук на заседании думского комитета по науке и высшему образованию, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что по законодательству порядок установления платы для всех автономных бюджетных учреждений определяет учредитель этой организации: для сельскохозяйственных вузов — Минсельхоз, для медицинских — Минздрав.

«И здесь нам кажется, что с точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования конечно наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах нам кажется логичным. Сейчас мы проводим мониторинг, видим состояние отрасли и понимаем, что каждый университет живет по правилам, которые установлены учредителем», — сказал Омельчук.

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Ведущие инженерные и технические вузы в этом году подняли цены на обучение, выяснил ранее РБК. Больше всего среди лидеров по физико-математическому образованию выросла стоимость обучения в Московском физико-техническом институте (МФТИ) Так, стоимость обучения на программах «ядерная физика и технологии», «техническая физика» увеличилась на 47%, с 605 тыс. до 893 тыс. руб.

В МГУ, который лидирует в предметных рейтингах RAEX в области физики, математики и других естественных наук, цена по этим направлениям повысилась примерно на 20%. Заметный рост стоимости произошел также в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» — на 23–25%. В Высшей школе экономики (ВШЭ) стоимость обучения по программе «математика» также увеличилась на 8,3%: с 480 тыс. до 520 тыс. руб.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобрнауки высшее образование бесплатное обучение вузы
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