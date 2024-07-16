Ространснадзор проверит завод-изготовитель Superjet 100
Управление госнадзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора проведет проверку завода-изготовителя Sukhoi Superjet 100 после катастрофы с этим самолетом в Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили там.
РБК направил запрос в Ространснадзор.
Sukhoi Superjet изготавливается на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев», которая входит в ОАК.
13 июля Следственный комитет изъял технические документы с завода, который обслуживал упавший Superjet. В ведомстве подчеркивали, что на территории завода проводятся следственные действия.
Днем 12 июля Superjet упал в лесу под Коломной. Его эксплуатантом является компания «Газпром авиа». В результате катастрофы погибли два пилота и штурман. На земле никто не пострадал, пассажиров на борту не было.
Источник РБК рассказал, что одна из ключевых отрабатываемых следствием версий связана с неправильной установкой датчиков угла атаки, которые позиционируют самолет в пространстве. В ходе расследования будет установлено, на каком этапе была допущена ошибка и кто конкретно выполнял работы по монтажу, подчеркнул он.
Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что к крушению самолета мог привести отказ одного из двигателей. Агентство также сообщало, что причиной падения самолета могло стать попадание птиц в двигатели. Представитель экстренных служб рассказывал «РИА Новости», что причиной крушения мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей.
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