 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ространснадзор проверит завод-изготовитель Superjet 100

Ранее СК изъял технические документы с обслуживавшего завода, который ремонтировал потерпевший крушение Superjet. На территории объекта проводятся следственные действия
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Управление госнадзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора проведет проверку завода-изготовителя Sukhoi Superjet 100 после катастрофы с этим самолетом в Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили там.

РБК направил запрос в Ространснадзор.

Sukhoi Superjet изготавливается на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев», которая входит в ОАК.

13 июля Следственный комитет изъял технические документы с завода, который обслуживал упавший Superjet. В ведомстве подчеркивали, что на территории завода проводятся следственные действия.

Стала известна предварительная версия крушения Superjet в Подмосковье
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Днем 12 июля Superjet упал в лесу под Коломной. Его эксплуатантом является компания «Газпром авиа». В результате катастрофы погибли два пилота и штурман. На земле никто не пострадал, пассажиров на борту не было.

Источник РБК рассказал, что одна из ключевых отрабатываемых следствием версий связана с неправильной установкой датчиков угла атаки, которые позиционируют самолет в пространстве. В ходе расследования будет установлено, на каком этапе была допущена ошибка и кто конкретно выполнял работы по монтажу, подчеркнул он.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что к крушению самолета мог привести отказ одного из двигателей. Агентство также сообщало, что причиной падения самолета могло стать попадание птиц в двигатели. Представитель экстренных служб рассказывал «РИА Новости», что причиной крушения мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Ольга Ваганова
Superjet Московская область авиакатастрофа Ространснадзор
Материалы по теме
ТАСС узнал о начале дешифровки «черных ящиков» упавшего Superjet
Общество
СК изъял технические документы с обслуживавшего упавший Superjet завода
Общество
ТАСС узнал, что «черные ящики» упавшего Superjet доставили в лабораторию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 17:40
Тарасова назвала наказанием отказ российских ТВ-каналов от Олимпиады Спорт, 19:50
Трамп сравнил попавшую в него пулю с «гигантским комаром» Политика, 19:47
В СК сообщили об увеличении числа отравившихся шаурмой в Москве Общество, 19:46
Названы лучшие голы Евро-2024 Спорт, 19:30
Экс-чиновник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине Политика, 19:24
Макрон со второго раза принял отставку кабмина самого молодого премьера Политика, 19:20
Ространснадзор проверит завод-изготовитель Superjet 100 Общество, 19:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер отец Коби Брайанта Спорт, 19:06
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 19:00
В Турции назвали «Росатом» лидером в вопросе строительства АЭС «Синоп» Политика, 18:56
Губернатор Белгородской области ушел на больничный до понедельника Политика, 18:48
МВД связало пожар в Коктебеле с нарезкой металла Общество, 18:37
Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN Спорт, 18:36
В Краснодаре загорелись два склада и административное здание Общество, 18:35