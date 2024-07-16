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«Известия» узнали предварительную версию крушения Superjet в Подмосковье

«Известия»: причиной крушения Superjet стала неправильная установка датчиков
Сейчас выясняется на каком этапе произошла ошибка с неправильно установленными датчиками и кто конкретно выполнял работу, сообщил источник «Известий». ТАСС ранее сообщал, что к крушению Superjet мог привести отказ двигателя
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Предварительной версией крушения Sukhoi Superjet 100 в Московской области является неправильная установка датчиков угла атаки (угол между хордой крыла и вектором набегающего потока воздуха) во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Если допущена ошибка при монтаже, они (датчики угла атаки) передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — рассказал собеседник издания.

Так, один из техников Луховицкого авиазавода (филиал Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов, заявил собеседник издания. При наборе высоты недостоверные показания с датчиков угла атаки привели к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет от выхода на режимы сваливания, которая в итоге направила Superjet в землю, пишет газета.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

У пилотов при этом не было времени распознать отказ этой системы, а полное отклонение сайдстика (ручки управления) на себя никак не помогло бы им обойти эту систему защиты от сваливания и выйти из пикирования.

Собеседник «Известий» рассказал, что полет носил тестовый характер, а перед вылетом самолет прошел регламентное техническое обслуживание. Сейчас выясняется на каком этапе произошла ошибка и кто конкретно выполнял работу.

«Superjet — хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», — добавил собеседник газеты.

Накануне «Известия» сообщили, что ПАО «Яковлев» выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки на самолетах Superjet.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В Следственном комитете России отказались от комментариев. РБК направил запросы в Межгосударственный авиационный комитет, Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и «Ростех».

Superjet упал в лесу под Коломной днем 12 июля. Его эксплуатантом является компания «Газпром авиа». В результате катастрофы погибли два пилота и штурман. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал.

ТАСС сообщал, что к крушению самолета мог привести отказ одного из двигателей. Собеседник агентства указал, что другие версии также будут проверяться. Позже ТАСС со ссылкой на источник написал, что причиной падения самолета могло стать попадание птиц в двигатели.

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