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Управление мусульман Татарстана ответило на слова имама о «побивании» жен

Казанский имам рассказал, в каких случаях можно «побивать» жен, чьим поведением недовольны мужья. В Духовном управлении мусульман Татарстана призвали «ознакомиться с полной версией» интервью и назвали рукоприкладство неприемлемым
Тимур Камаев
Тимур Камаев (Фото: timourkamaev / VK)

Избиение и причинение кому-либо физического или морального вреда является грехом, заявили изданию Inkazan в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана. Там призвали женщин, пострадавших от домашнего насилия, обратиться в полицию или к хазратам (хазрат — почетный титул религиозного деятеля в исламе)

Так религиозная организация ответила на просьбу прокомментировать слова имама Тимура Камаева о том, что при определенных обстоятельствах муж может «побивать» жену. В ДУМ посоветовали «ознакомиться с полной версией видеоподкаста» Камаева, но других комментариев не дали.

Выпуск видеоподкаста издания «Татар-информ» «Чай с хазратом» вышел на прошлой неделе. Имам отвечал на просьбу мусульман пояснить фрагмент Корана о «побивании» женщин, «непокорности которых опасаются» мужья. По словам Камаева, «есть градация»: нужно начинать с увещевания «красивым языком», то есть «стараться объяснить жене, что так делать нельзя». Следующим этапом идет «разделение спального ложа», а если «происходят совсем уж крайности», можно прибегнуть к «побиванию».

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Фото:James Benjamin / Shutterstock

Камаев добавил, что «побивание» и «избивание» — разные вещи. Избиение нарушает права жены, запрещено в исламе и за это грозит наказание в Судный день, указал он. Первое, с его слов, призвано не травмировать женщину, а дать понять, «что она делает что-то не так». «Например, у мусульман есть мисвак, палочка маленькая (щетка для чистки зубов) <...>, аккуратно жену пару раз ударить мисваком. Рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, маленькими ударами», — сказал Камаев.

Интервью вызвало большой резонанс в соцсетях: например, в комментариях к ролику на YouTube часть пользователей отметили, что слова имама — призыв к насилию. В то же время, отмечает Inkazan, у некоторых высказывания Камаева нашли поддержку.

Как отмечает 161.ru, на фоне критики «Татар-информ» сначала удалил ролик, а потом перезалил его. В заявлении татарского агентства говорится, что в материалах СМИ и телеграм-каналов, которые писали об этом, «тиражируется вырванная из контекста часть видео». «В своем интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание», — написало агентство, отметив, что Камаев призывает столкнувшихся с домашним насилием женщин обратиться за помощью.

В июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в 2023 году к ней поступило больше обращений от жертв домашнего насилия, чем в предыдущие годы, и призвала рассмотреть вопрос возвращения наказания за это. В стране несколько лет идут споры, нужен ли в России закон о семейном насилии, ряд депутатов готовили законодательные инициативы. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает их «опасными для российских семей».

Закон, декриминализирующий семейные побои в стране, президент Владимир Путин подписал в 2017 году.

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Теги
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домашнее насилие Ислам имам мусульмане Татарстан Коран семейные побои
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