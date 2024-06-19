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Политика ,  
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Москалькова призвала вернуть наказание за домашнее насилие

Москалькова призвала вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие
Москалькова сообщила о росте числа обращений жертв домашнего насилия в 2023 году. Она отметила необходимость ответственности за подобные действия и распространения положительного опыта центров содержания пострадавших
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Российские власти должны вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие и распространить положительный опыт центров содержания пострадавших, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе выступления в Совете Федерации с ежегодным докладом о деятельности за 2023 год.

По ее мнению, нужно «законодательно все-таки поднимать, возвращаться к ответственности за именно насилие в семье, причинение морального и другого вреда».

«Я считаю, что такая проблема есть. В прошлом году мы получили несколько больше обращений от жертв домашнего насилия, чем в предыдущие годы. Это не сотни, но где-то в районе нескольких десятков обращений», — сказала Москалькова.

Почти 90% россиян выступили за закон о домашнем насилии
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Фото:James Benjamin / Shutterstock

Она назвала сложной работу по каждому из них из-за необходимости доказать совершение преступления при отсутствии телесных повреждений или более тяжких последствий. «Мы взяли в мониторинг эту тему и обошли центры содержания жертв домашнего насилия. В Москве их два наполняемостью по 100 человек. И надо сказать, что свободных мест там не было», — рассказала омбудсмен.

Тема образования подобных центров занимала важное место в разработанном Совфедом в 2019 году законопроекте о домашнем насилии, отметила Москалькова. «Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры. В Москве они содержатся за счет мэрии. И второе — законодательно все-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности именно за насилие в семье — причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступлений», — заключила уполномоченный по правам человека.

Семейное дело: как в России менялось наказание за домашнее насилие
Общество
После принятия закона по&nbsp;116-й ст.&nbsp;УК (&laquo;побои&raquo;) будут наказывать лишь&nbsp;за&nbsp;нетяжкие побои по&nbsp;мотивам политической, расовой, религиозной или&nbsp;социальной ненависти.
Дискуссия о необходимости принятия в России закона о домашнем насилии продолжается несколько лет. Последнюю версию документа разработала рабочая группа Совфеда, в которую вошли депутаты и сенаторы. Однако после публикации этой инициативы она получила 11 тыс. отзывов, большинство из которых негативные. Законопроект обвиняли в «разрушении семьи», его так и не внесли в Госдуму.

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников в конце мая высказался в пользу «законодательства об этом», но не усмотрел необходимости в отдельном законе. Экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина называла инициативу «не просто долгожданной, а уже запоздалой».

За принятие мер по борьбе с домашним насилием выступила партия «Новые люди». В октябре 2023 года депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект по борьбе с навязчивым преследованием — сталкингом, однако профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить инициативу. Согласно результатам опроса Russian Field, 89% россиян поддерживают появление закона о домашнем насилии.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Совет Федерации Татьяна Москалькова домашнее насилие законопроект

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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