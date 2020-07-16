Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Российскую вакцину от коронавируса протестируют за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке. Вслед за тестированием может начаться и ее производство другими государствами

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. Третья фаза тестирования будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

Дмитриев рассказал, что сейчас разработчики вакцины ведут переговоры с другими странами по ее производству. На финальном этапе по подписанию соответствующего соглашения сейчас находятся пять стран.

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В числе стран, в которых может пройти третья фаза тестирования вакцины, есть Саудовская Аравия. По словам Дмитриева, рассматривается возможность и производства вакцины на территории королевства.

Говоря о разработке систем тестирования на коронавирус, Дмитриев сообщил, что сейчас РФПИ запустил несколько пилотных проектов по испытанию тест-систем. Их испытывают в России в аэропорту Шереметьево, а также в ОАЭ и Японии.