Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 13:37 В Совфеде отреагировали на инициативу о штрафах за шум до 50 тыс. руб. Общество, 13:34 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 13:31 Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд Технологии и медиа, 13:12 Песков счел не вопросом Кремля ситуацию со счетами жены замглавы Минфина Общество, 13:09 Forbes назвал самого разбогатевшего в пандемию российского миллиардера Бизнес, 13:05 Новый Volkswagen Polo для России: впечатления и подробности Авто, 13:01 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 12:53 Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске Общество, 12:53 Белоруссия закупила у США вторую партию нефти Экономика, 12:49 «Не суйтесь, утонете». Как водители пережили наводнение в Иркутске Авто, 12:45 СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 12:42 Хакеры сообщили СМИ детали взлома аккаунтов в Twitter Технологии и медиа, 12:42 ЦСКА арендовал у «Эдмонтона» хоккеиста Саморукова Спорт, 12:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Российскую вакцину от коронавируса протестируют за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке. Вслед за тестированием может начаться и ее производство другими государствами
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. Третья фаза тестирования будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

Дмитриев рассказал, что сейчас разработчики вакцины ведут переговоры с другими странами по ее производству. На финальном этапе по подписанию соответствующего соглашения сейчас находятся пять стран.

Видео

В числе стран, в которых может пройти третья фаза тестирования вакцины, есть Саудовская Аравия. По словам Дмитриева, рассматривается возможность и производства вакцины на территории королевства.

Говоря о разработке систем тестирования на коронавирус, Дмитриев сообщил, что сейчас РФПИ запустил несколько пилотных проектов по испытанию тест-систем. Их испытывают в России в аэропорту Шереметьево, а также в ОАЭ и Японии.

Ранее в интервью РБК Кирилл Дмитриев рассказывал, что российскую тест-систему также закупают на Ближнем Востоке.

Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Бизнес
Кирилл Дмитриев

В России в этом году ожидается появление вакцин трех учреждений — центра им. Н.Ф. Гамалеи (Москва), Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) и Института вакцин и сывороток ФМБА (Санкт-Петербург), рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцина центра имени Гамалеи уже тестируется на добровольцах в Сеченовском университете и в военном госпитале Бурденко. Военнослужащие, на которых препарат изучают в госпитале Бурденко, не сообщали о побочных эффектах. Испытатели в Сеченовском университете говорили, что вскоре после вакцинации у них немного поднялась температура.

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре. По оценкам центра, для начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 может потребоваться до 70 млн доз препарата.

Авторы: Ирина Парфентьева, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, вакцина
Материалы по теме
Глава Центра Гамалеи оценил необходимость вакцинации переболевших COVID
Общество
Минобороны заявило о безопасности вакцины против коронавируса
Общество
Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter