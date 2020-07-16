Росгидромет сообщил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере

По словам директора программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли продолжит расти и в 2020 году может достигнуть нового максимума.

«Даже если у вас сжигание в какой-то год меньше, как в 2020-м, все равно это добавка в атмосферу. Человек поставляет CO 2 в атмосферу с такой скоростью, что океаны и наземные экосистемы не успевают поглотить его целиком, они поглощают только примерно половину. Исключения составляют годы аномальные по тем или иным океанским процессам», — заявил РБК Кокорин.

Эксперт отметил, что прямого влияния углекислого газа на человека нет, но рост его концентрации в атмосфере неизбежно ведет к усилению парникового эффекта и «раскачиванию» климатической системы.

«Это большее число опасных метеорологических явлений, более нервный климат, что мы и видим. Когда у вас, например, такое-то количество осадков не за десять приятных дождичков, а за два ливня. А это по цепочке влияет на все и вся. Если говорить о здоровье, то, конечно, волны жары на первом месте: насколько они плохи для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вещь совершенно очевидная», — пояснил Кокорин.

По словам руководителя климатического направления «Гринписа» в России Василия Яблокова, нынешняя концентрация СО 2 для человека напрямую не опасна, но влияет на изменение погоды, в том числе приводит к новым температурным рекордам.

«Все чаще фиксируются волны жары, которые негативно влияют на здоровье людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда происходят какие-то скачки температур большие — это негативно влияет на здоровье людей, и с этим связана повышенная дополнительная смертность», — пояснил он.

Чтобы изменить ситуацию, нужно перевести экономику на низкоуглеродный путь развития, отметил Яблоков.

«По исследованиям ученых, мы должны достичь углеродной нейтральности к 2050 году, то есть поступающий в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы не должны превышать поглощающие способности экосистем Земли. Это достигается и прямым сокращением выбросов, заменой бензиновых и дизельных двигателей на электромобили, угольных газовых электростанций — на солнечные ветровые и другие возобновляемые источники энергии, увеличением площади лесов, снижением количества поголовья скота», — сказал он, добавив, что «это должна быть системная работа государства».

В конце мая стало известно, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло 412 ppm и стало рекордным за последние 23 млн лет. Об этом говорится в совместном исследовании ученых США и Норвегии, опубликованном в журнале Geology. За все это время концентрация CO₂ постепенно снижалась на 5 ppm в миллион лет, но последние два столетия, напротив, начала расти на 5 ppm , но уже за десять лет, отмечают эксперты.

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере может негативно повлиять на когнитивные функции людей, предупреждают ученые из США. Если концентрация CO₂ в воздухе достигнет 930 ppm, способность реагировать на раздражители у людей снизится на четверть, а способность принимать решения и стратегически мыслить — на 50%, говорится в их статье, опубликованной в журнале GeoHealth.