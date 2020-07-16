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Росгидромет сообщил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере

В 2019 году содержание углекислого газа в атмосфере стало рекордным. Повышение его концентрации ведет к «более нервному климату»: одно количество осадков выпадает за два ливня, а не за десять дождей, сказал РБК представитель WWF
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Содержание парниковых газов в атмосфере продолжает расти, и в 2019 году был зарегистрирован новый рекорд для российских станций наблюдения, говорится в обзоре (*pdf) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

«В 2019 году концентрация CO2 продолжила свой рост, обновив очередные максимумы», — сообщается в документе.

Как меняется концентрация парниковых газов, эксперты определяют на основе измерений с нескольких станций, в том числе со станций Териберка на Кольском полуострове и станции Тикси на Арктическом побережье. Они «находятся в районах крупномасштабных антропогенных источников парниковых газов», отмечает Росгидромет.

В Териберке и Тикси среднегодовое значение концентрации углекислого газа составило 414,3 ppm, увеличившись за год на 3,2 и 3,0 ppm соответственно. «Рост концентрации диоксида углерода, зафиксированный на российских фоновых станциях, связан главным образом с увеличением антропогенных выбросов CO2», — указано в докладе.

Помимо концентрации углекислого газа на этих станциях выросло и содержание в воздухе метана.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По словам директора программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли продолжит расти и в 2020 году может достигнуть нового максимума.

«Даже если у вас сжигание в какой-то год меньше, как в 2020-м, все равно это добавка в атмосферу. Человек поставляет CO2 в атмосферу с такой скоростью, что океаны и наземные экосистемы не успевают поглотить его целиком, они поглощают только примерно половину. Исключения составляют годы аномальные по тем или иным океанским процессам», — заявил РБК Кокорин.

Эксперт отметил, что прямого влияния углекислого газа на человека нет, но рост его концентрации в атмосфере неизбежно ведет к усилению парникового эффекта и «раскачиванию» климатической системы.

«Это большее число опасных метеорологических явлений, более нервный климат, что мы и видим. Когда у вас, например, такое-то количество осадков не за десять приятных дождичков, а за два ливня. А это по цепочке влияет на все и вся. Если говорить о здоровье, то, конечно, волны жары на первом месте: насколько они плохи для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вещь совершенно очевидная», — пояснил Кокорин.

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Фото: Ronit Fahl / Zuma / ТАСС

По словам руководителя климатического направления «Гринписа» в России Василия Яблокова, нынешняя концентрация СО2 для человека напрямую не опасна, но влияет на изменение погоды, в том числе приводит к новым температурным рекордам.

«Все чаще фиксируются волны жары, которые негативно влияют на здоровье людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда происходят какие-то скачки температур большие — это негативно влияет на здоровье людей, и с этим связана повышенная дополнительная смертность», — пояснил он.

Чтобы изменить ситуацию, нужно перевести экономику на низкоуглеродный путь развития, отметил Яблоков.

«По исследованиям ученых, мы должны достичь углеродной нейтральности к 2050 году, то есть поступающий в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы не должны превышать поглощающие способности экосистем Земли. Это достигается и прямым сокращением выбросов, заменой бензиновых и дизельных двигателей на электромобили, угольных газовых электростанций — на солнечные ветровые и другие возобновляемые источники энергии, увеличением площади лесов, снижением количества поголовья скота», — сказал он, добавив, что «это должна быть системная работа государства».

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В конце мая стало известно, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло 412 ppm и стало рекордным за последние 23 млн лет. Об этом говорится в совместном исследовании ученых США и Норвегии, опубликованном в журнале Geology. За все это время концентрация CO₂ постепенно снижалась на 5 ppm в миллион лет, но последние два столетия, напротив, начала расти на 5 ppm , но уже за десять лет, отмечают эксперты.

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере может негативно повлиять на когнитивные функции людей, предупреждают ученые из США. Если концентрация CO₂ в воздухе достигнет 930 ppm, способность реагировать на раздражители у людей снизится на четверть, а способность принимать решения и стратегически мыслить — на 50%, говорится в их статье, опубликованной в журнале GeoHealth.

Авторы: Виктория Полякова, Екатерина Костина, Дарья Рубайло
Теги: углекислый газ, Росгидромет
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