Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

В России летом 2020 года участятся природные катаклизмы — смерчи, ураганы, ливни и засуха. Об этом заявил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев, пишет Ura.ru.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств», — сообщил Киселев.

По его словам, в каких-то регионах будут засухи, в других — наоборот, сильные дожди. Климатолог отметил, что растут ветровые нагрузки — это означает смерчи и ураганы. Предсказать, в каких именно частях страны природные катаклизмы будут наиболее разрушительными, почти невозможно. Киселев добавил, что катаклизмы будут локальными и непродолжительными.

Эксперт напомнил, что в последние годы летние периоды в стране входят в десятку самых жарких за весь период метеонаблюдений. При этом температуры на Крайнем Севере растут намного быстрее, чем в среднем по России.