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Ученые назвали последствия от изменения климата в России

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Основной ущерб России от изменения климата принесут таяние вечной мерзлоты и засухи. Об этом «РИА Новости» сообщил завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов.

По его словам, эффект от таяния вечной мерзлоты будет экономическим. Кислов заявил, что, по оценкам группы российских ученых, к 2020 году ущерб экономике России составил 8,5% от ВВП.

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Он рассказал, что для каждого крупного региона страны есть главный экологический процесс, который связан с климатом. Например, Калмыкии и Ставропольскому краю угрожает прогрессирующая засушливость.

Замдиректора Института физики атмосферы Владимир Семенов в беседе с РБК заявил, что опасность представляет главным образом скорость предстоящих изменений, прежде всего рост температуры.

«Какие проблемы это несет? Во-первых, вся инфраструктура построена с учетом климатических норм. Например, в зоне вечной мерзлоты все построено с учетом глубины промерзания и сезонного таяния, к которым мы привыкли с середины прошлого века. Сейчас эти величины быстро меняются, мерзлота начинает оттаивать на большую глубину, инфраструктура находится в опасности», — отметил он.

По словам Семенова, еще одной проблемой является изменение режима осадков. «Из-за большего содержания влаги в атмосфере осадки становятся более интенсивными, наблюдается больше ливней. Это приводит к наводнениям, ливневая канализация просто не справляется с таким количеством воды и тоже нуждается в переделке», — пояснил он.

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Семенов отметил, что рост температур приводит к росту продолжительности и интенсивности волн жары, что грозит повышением смертности и загрязнением атмосферы, поскольку антициклоническая погода приводит к накоплению выбросов.

«Еще одна проблема — пожары. Преимущественно это проблема для регионов Сибири. С увеличением количества волн жары пожаров будет становиться все больше, территория, где будут происходить пожары, будет увеличиваться», — добавил он.

В середине января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. По его словам, причиной являются особенности расположения государства, так как Россия находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь поверхности воды. Киселев отметил, что океан — это огромный аккумулятор тепла, который помогает сглаживать влияние изменения климата.

Теги: изменение климата, Россия, новости РБК
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