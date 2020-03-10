Ученые назвали последствия от изменения климата в России

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Основной ущерб России от изменения климата принесут таяние вечной мерзлоты и засухи. Об этом «РИА Новости» сообщил завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов.

По его словам, эффект от таяния вечной мерзлоты будет экономическим. Кислов заявил, что, по оценкам группы российских ученых, к 2020 году ущерб экономике России составил 8,5% от ВВП.

Он рассказал, что для каждого крупного региона страны есть главный экологический процесс, который связан с климатом. Например, Калмыкии и Ставропольскому краю угрожает прогрессирующая засушливость.

Замдиректора Института физики атмосферы Владимир Семенов в беседе с РБК заявил, что опасность представляет главным образом скорость предстоящих изменений, прежде всего рост температуры.