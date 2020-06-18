Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность того, что на Земле в ближайшие 10 лет случится кризис, связанный с войной, новой пандемией или природным катаклизмом, превышает 33%, оценили аналитики Deutsche Bank. На горизонте 20 лет вероятность становится выше 50%

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Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).

Банк указывает, что такая вероятность больше, чем, например, шансы нынешнего фаворита европейского клубного футбола «Баварии» на победу в Лиге чемпионов в этом году, исходя из котировок Betfair.

Четыре риска

Аналитики во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом рассмотрели четыре экстремальных риска, присвоив им такие вероятности наступления в течение одного года: