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Экономика ,  
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Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность того, что на Земле в ближайшие 10 лет случится кризис, связанный с войной, новой пандемией или природным катаклизмом, превышает 33%, оценили аналитики Deutsche Bank. На горизонте 20 лет вероятность становится выше 50%
Фото: Ronit Fahl / Zuma / ТАСС
Фото: Ronit Fahl / Zuma / ТАСС

Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).

Банк указывает, что такая вероятность больше, чем, например, шансы нынешнего фаворита европейского клубного футбола «Баварии» на победу в Лиге чемпионов в этом году, исходя из котировок Betfair.

Четыре риска

Аналитики во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом рассмотрели четыре экстремальных риска, присвоив им такие вероятности наступления в течение одного года:

  • пандемия гриппа, жертвами которой могут стать более 2 млн человек, — 2%;
  • мощнейшее извержение вулкана — 0,15%;
  • геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце, сопоставимая с солнечным суперштормом 1859 года, — 1,06%;
  • мировая война — 0,625%.

Если вероятность наступления события в течение года равна 2%, то вероятность этого же события в течение десяти лет по закону биномиального распределения будет равна 16,7%. События, рассматриваемые Deutsche Bank, считаются независимыми, то есть их вероятности можно сложить. Вероятность того, что в предстоящее десятилетие произойдет хотя бы одно из них, составляет 33,5%. На горизонте 20 лет вероятность такого исхода повышается до 55,7%, пишут авторы.

Deutsche Bank заимствовал оценки вероятности пандемии, извержения вулкана и солнечной вспышки из других исследований. Для оценки вероятности глобальной войны аналитики банки взяли произвольную «консервативную» оценку в 0,625%, или 1 к 160 ежегодно. Эта оценка ниже, чем подразумевает история последних столетий, отмечает Deutsche Bank, что связано с «более взаимосвязанной и кооперативной глобальной обстановкой» в наши дни и со сдерживающим влиянием ядерного оружия.

Эффекты катаклизмов

Извержение вулкана категории VEI-7 (когда объем выбросов пепла превышает 100 км³) последний раз происходило в 1815 году (вулкан Тамбора в Индонезии). Жертвами катаклизма стали десятки тысяч человек. Исследователи оценивают частоту извержений такой силы как два случая за 1 тыс. лет, поэтому в Deutsche Bank посчитали, что такое событие происходит раз в 667 лет. Извержение категории VEI-7 поставит под угрозу жизни людей, проживающих поблизости, серьезно ограничит авиасообщение (эффект будет примерно такой же, как на пике пандемии коронавируса) и повлияет на глобальную температуру (она может снизиться из-за загрязнения атмосферы пеплом), что, вероятно, затронет сельское хозяйство.

Извержение вулкана Эйяфьяллайекюль
Фотогалерея 

Геомагнитная буря, сравнимая по масштабам с «событием Кэррингтона» 1859 года (по имени астронома-любителя, наблюдавшего ту солнечную вспышку), способна нанести серьезный ущерб современной инфраструктуре, основанной на электронике, отмечает Deutsche Bank. Телекоммуникации будут нарушены, платежные системы могут перестать функционировать, а спутники GPS могут испытать помехи, из-за которых с проблемами столкнутся отрасли, полагающиеся на точное позиционирование, в том числе авиация.

Deutsche Bank также отмечает, что глобальные шоки редко происходят в изоляции друг от друга: чаще всего они взаимодействуют или вызывают вторичные эффекты в других сферах. Например, нынешняя пандемия стала предлогом для эскалации напряженности в отношениях США и Китая. Французская революция 1789 года случилась после нескольких неурожайных лет, которые привели к резкому росту цен на продовольствие.

Эксперты банка не анализировали такие экстремальные риски, как удар астероида, поскольку он считается крайне маловероятным. Однако они отмечают, что в разряд невозможных такое событие поставить нельзя. В 2013 году на Землю упал крупный метеорит «Челябинск», в 1908 году, как считается, произошло падение еще более мощного Тунгусского метеорита, а, предположительно, в 1490 году был зафиксирован сильнейший метеорный дождь в Китае.

Падение метеорита в Челябинске
Фотогалерея 

Автор: Иван Ткачёв
Теги: метеорит, вулкан, война, Deutsche Bank, вероятность
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