Мурашко заявил о создании института по изучению представителей ЛГБТ

В России появится институт для изучения с точки зрения психиатрии поведения людей, чьи гендерные представления не соответствуют «реальности». Об этом министр сообщил во время обсуждения законопроекта о запрете смены пола.

Михаил Мурашко и Владимир Путин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В России создадут психиатрический институт, который займется изучением «поведенческих направлений» ЛГБТ-людей, это будет сделано по поручению президента, сообщил на пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко 14 июня. На это обратило внимание издние Daily Storm.

Во время заседания Госдумы депутат Анатолий Вассерман спросил министра, ведется ли изучение «психологических и психиатрических методов приведения» представлений о гендере «в соответствие с реальностью».

«Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии по созданию дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенченских направлений. <...> Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку», — сказал министр.

Название центра Мурашко не уточнил.

Вопрос прозвучал в контексте обсуждения законопроекта о запрете смены пола. Исключение составят только случаи врожденных физиологических аномалий у детей.

Его внесли в Думу 30 мая, соавторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями. 14 июня нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. В Думе указывали, что закон согласован в правовом плане с Минюстом.

Мурашко на заседании 14 июня отметил, что Минздрав поддерживает недопустимость смены пола исходя только из желания человека и следует ужесточить правила, по которым будет производиться хирургическое или гормональное вмешательство для смены пола, это должно происходить только на основании решения «консилиумов высокого уровня», подчеркнул он.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.