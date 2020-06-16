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Поправки в Конституцию ,  
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В ЦИК объяснили порядок голосования по поправкам для людей с температурой

Те, кто придет с температурой, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в отдельном помещении, куда им принесут урну для «бесконтактного» голосования. «Раз пришел, нужно обеспечить право [проголосовать]», — заявили в ЦИК
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Для россиян с температурой предусмотрен отдельный порядок голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга о подготовке и проведении голосования.

Измерять температуру будут при входе на избирательный участок. Для тех, у кого она окажется повышенной, будет предусмотрено отдельное помещение. В нем человек сможет оформить заявление для голосования вне участка, после чего ему принесут урну для «бесконтактного» голосования.

«В рекомендациях сказано: обеспечить отдельную комнату. Мы понимаем, что человек пришел не просто посидеть в этой изолированной комнате, он пришел для того, чтобы проголосовать. Право его должно быть реализовано», — отметила Гришина.

По ее словам, написать заявление о голосовании вне помещения такой человек сможет даже в том случае, если он появится на участке после 17:00. «К нему придут со специальным переносным ящиком — не принесут туда никакой список, чтобы не было никакого контакта, а просто оформят через индивидуальное заявление о голосовании вне помещения. И он проголосует, несмотря на то что у него не очень хорошо все со здоровьем. Раз пришел, значит, нужно обеспечить его право», — пояснила Гришина.

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На фоне распространения коронавируса особые правила будут действовать и для обычных граждан. Теперь им не придется передавать паспорт члену ЦИК прямо в руки: достаточно будет показать документ на определенном расстоянии.

Для подтверждения личности голосующему надо будет ненадолго приспустить маску. «Это тоже безопасно», — отметила Гришина. 

Голосование по поправкам в Конституции изначально было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно начнется 25 июня и продлится неделю, а жители столицы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн. Завершающий день голосования — 1 июля — объявлен выходным.

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Поправки в Конституцию будут приняты, если их поддержат более половины россиян, которые примут участие в голосовании. Они вступят в силу со дня опубликования результатов плебисцита.

Автор: Виктория Полякова
Теги: поправки в Конституцию, голосование, коронавирус, температура
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