Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID на людях

Клинические испытания вакцин на добровольцах пройдут в Главном госпитале Минобороны имени Бурденко и в Сеченовском университете Минздрава

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство здравоохранение выдало два разрешения на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцин от коронавирусной инфекциии COVID-19. Разрешения на клинические испытания внесены в реестр Минздрава.

Первая зарегистрированная вакцина для испытаний «Гам-КОВИД-Вак» будет проходить клинические испытания в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны. Вторую — «Гам-КОВИД-Вак Лио» — будут испытывать в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова министерства здравоохранения.

Обе вакцины являются растворами для внутримышечных инъекций, их будут исследовать на безопасность, переносимость и иммуногенность в различные сроки после вакцинации добровольцев.

Как пишет «Фармацевтический вестник», исследование будет проводиться без групп контроля, оно не предусматривает введение плацебо. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» будет вводиться 35 участникам, «Гам-КОВИД-Вак Лио» — 43 участникам.