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Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID на людях

Клинические испытания вакцин на добровольцах пройдут в Главном госпитале Минобороны имени Бурденко и в Сеченовском университете Минздрава
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство здравоохранение выдало два разрешения на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцин от коронавирусной инфекциии COVID-19. Разрешения на клинические испытания внесены в реестр Минздрава.

Первая зарегистрированная вакцина для испытаний «Гам-КОВИД-Вак» будет проходить клинические испытания в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны. Вторую — «Гам-КОВИД-Вак Лио» — будут испытывать в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова министерства здравоохранения.

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Обе вакцины являются растворами для внутримышечных инъекций, их будут исследовать на безопасность, переносимость и иммуногенность в различные сроки после вакцинации добровольцев.

Как пишет «Фармацевтический вестник», исследование будет проводиться без групп контроля, оно не предусматривает введение плацебо. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» будет вводиться 35 участникам, «Гам-КОВИД-Вак Лио» — 43 участникам.

Ранее Минобороны сообщило, что уже в ближайшие дни совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи начнет испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах. «В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — сообщили в ведомстве.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: российская вакцина, коронавирус, испытание
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