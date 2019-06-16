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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Шереметьево ответил на сообщения об очередях на регистрации из-за сбоя
В пресс-службе аэропорта признали, что был кратковременный сбой в работе системы регистрации. РЕН ТВ ранее сообщал, что сотрудникам аэропорта приходилось оформлять пассажиров вручную
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В системе регистрации в аэропорту Шереметьево был кратковременный сбой, но в настоящее время система работает штатно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьево в ответ на вопрос о сбоях в работе системы регистрации в аэропорту.

«Система работает штатно уже два часа. Был кратковременный сбой в работе внешних провайдеров услуги», — сказал представитель пресс-службы.

Об образовавшихся очередях на стойках регистрации в Шереметьево из-за сбоя в системе регистрации сообщал телеканал РЕН ТВ, опубликовав соответствующие кадры. Сообщалось, что из-за сбоя в системе сотрудникам аэропорта приходилось оформлять пассажиров вручную.

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Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

В конце мая в Шереметьево возникли сбои с выдачей багажа. Пассажирам примерно половины рейсов, прилетавшим в Шереметьево, приходилось ждать своего багажа от 1,5 до 2 часов. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснял, что проблемы с задержками багажа были вызваны изменениями в технологии процесса, а также недочетами в расчетах.

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Минтранс спустя неделю после первых задержек с выдачей багажа в Шереметьево сообщил, что проблемы продолжаются. Глава министерства Евгений Дитрих тогда предупредил, что Шереметьево должен нанять больше сотрудников, чтобы нормализовать ситуацию, противном случае Минтранс будет «жестко реагировать» на сбои.

Авторы: Егор Губернаторов, Мария Бондаренко
Теги: Шереметьево, Аэропорт, сбой
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