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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Победителем «Кинотавра» стал фильм «Бык» Бориса Акопова
Жюри юбилейного 30-го фестиваля «Кинотавр» во главе с актером Константином Хабенским назвало победителей. Главный приз получил фильм «Бык» Бориса Акопова, а лучшим режиссером стал Александр Лунгин
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фестиваль «Кинотавр», который проходил с 9 по 16 июня, подвел свои итоги. Главный приз фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова, лучшим режиссером был признан Александр Лунгин (фильм «Большая Поэзия»), приз за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова (картина «Выше неба»), за мужскую — Александр Кузнецов (за фильм «Большая поэзия»). Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России вручили ленте «Керосин» Юсупа Разыкова. Лучшим по мнению зрителей стал фильм «Давай разведемся».

В основную программу «Кинотавра» всего в этом году вошло 15 картин. В этом году в связи с юбилейной датой решено было не проводить отдельный конкурс дебютантов, а включить их ленты в основную программу фестиваля. Всего таких лент было шесть.

Это, в частности, режиссерский дебют известной сценаристки Анны Пармас («Ко-ко-ко», «История одного назначения») — комедия «Давай разведемся», главную роль в которой исполнила актриса Анна Михалкова. Драма актера Григория Добрыгина («Матильда») «Sheena667», а также фильмы «Люби их всех» Марии Агранович, «Бык» Бориса Акопова, «Куратор» Петра Левченко, «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Драма 27-летнего режиссера Кантемира Балагова «Дылда», получившая в мае приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, в основную программу «Кинотавра» не вошел из-за возможного «конфликта интересов». Продюсер этой ленты Александр Роднянский — президент «Кинотавра».

Фотогалерея 
Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж

По словам Роднянского, благодаря фильмам, представленным на фестивале в разные годы, очень «разные авторы» превратились в поколение, которые возвращаются сюда уже в качестве жюри. «Кинотавр» фактически конституировал появление нескольких поколений ныне работающих активно отечественных авторов. Заслуга фестиваля тут налицо», — заявил Роднянский в интервью РБК.

15 июня, в завершающей день показов конкурсных фильмов «Кинотавр» посетил миллиардер Роман Абрамович, основавший в феврале этого года фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Возглавил этот фонд бывший исполнительный директор государственного Фонда кино Антон Малышев. Общий бюджет поддержки фондом кинематографа в 2019 году составит 1 млрд руб. Пока «Кинопрайм» публично объявил о финансировании только одной ленты — это драма «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли.

Автор: Мария Истомина
Теги: «Кинотавр», Фильм, Премия
Материалы по теме
Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж
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