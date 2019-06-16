Победителем «Кинотавра» стал фильм «Бык» Бориса Акопова

Жюри юбилейного 30-го фестиваля «Кинотавр» во главе с актером Константином Хабенским назвало победителей. Главный приз получил фильм «Бык» Бориса Акопова, а лучшим режиссером стал Александр Лунгин

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фестиваль «Кинотавр», который проходил с 9 по 16 июня, подвел свои итоги. Главный приз фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова, лучшим режиссером был признан Александр Лунгин (фильм «Большая Поэзия»), приз за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова (картина «Выше неба»), за мужскую — Александр Кузнецов (за фильм «Большая поэзия»). Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России вручили ленте «Керосин» Юсупа Разыкова. Лучшим по мнению зрителей стал фильм «Давай разведемся».

В основную программу «Кинотавра» всего в этом году вошло 15 картин. В этом году в связи с юбилейной датой решено было не проводить отдельный конкурс дебютантов, а включить их ленты в основную программу фестиваля. Всего таких лент было шесть.

Это, в частности, режиссерский дебют известной сценаристки Анны Пармас («Ко-ко-ко», «История одного назначения») — комедия «Давай разведемся», главную роль в которой исполнила актриса Анна Михалкова. Драма актера Григория Добрыгина («Матильда») «Sheena667», а также фильмы «Люби их всех» Марии Агранович, «Бык» Бориса Акопова, «Куратор» Петра Левченко, «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Драма 27-летнего режиссера Кантемира Балагова «Дылда», получившая в мае приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, в основную программу «Кинотавра» не вошел из-за возможного «конфликта интересов». Продюсер этой ленты Александр Роднянский — президент «Кинотавра».