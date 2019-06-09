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Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж

В Сочи 9 июня открылся 30-й фестиваль «Кинотавр». В этом году в основную программу вошло 15 картин, которые оценит жюри во главе с Константином Хабенским. Фильмом открытия стала лента Валерия Тодоровского «Одесса» (не представлена в конкурсной программе). Как прошла церемония открытия — в фоторепортаже РБК
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актриса Катерина Шпица
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава жюри 30-го «Кинотавра» Константин Хабенский (справа) и член жюри режиссер Резо Гигинеишвили. Хабенский на открытии смотра выступил в поддержку находящегося под домашним арестом журналиста Ивана Голунова, заявив, что «сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», и «если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актриса Светлана Ходченкова
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актер, сценарист, сооснователь «Квартета И» Леонид Барац
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Певица Алена Свиридова
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актриса Ольга Ломоносова с дочерью
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Журналист Владимир Познер с женой Надеждой Соловьевой
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актриса Дарья Мороз
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Из 15 картин, представленных в основной программе, шесть — дебютные. Среди них Sheena667 Григория Добрыгина, «Бык» Бориса Акопова и «Мальчик русский» Александра Золотухина
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Режиссер Федор Бондарчук
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Министр культуры Владимир Мединский
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
«Кинотавр» продлится до 16 июня
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Кинотавр
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