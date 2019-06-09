Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж

Глава жюри 30-го «Кинотавра» Константин Хабенский (справа) и член жюри режиссер Резо Гигинеишвили. Хабенский на открытии смотра выступил в поддержку находящегося под домашним арестом журналиста Ивана Голунова, заявив, что «сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», и «если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине»