Общество , 21:20
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Открытие 30-го фестиваля «Кинотавр». Фоторепортаж
В Сочи 9 июня открылся 30-й фестиваль «Кинотавр». В этом году в основную программу вошло 15 картин, которые оценит жюри во главе с Константином Хабенским. Фильмом открытия стала лента Валерия Тодоровского «Одесса» (не представлена в конкурсной программе). Как прошла церемония открытия — в фоторепортаже РБК
Актриса Катерина Шпица
Глава жюри 30-го «Кинотавра» Константин Хабенский (справа) и член жюри режиссер Резо Гигинеишвили. Хабенский на открытии смотра выступил в поддержку находящегося под домашним арестом журналиста Ивана Голунова, заявив, что «сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», и «если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине»
Актриса Светлана Ходченкова
Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак
Актер, сценарист, сооснователь «Квартета И» Леонид Барац
Певица Алена Свиридова
Актриса Ольга Ломоносова с дочерью
Журналист Владимир Познер с женой Надеждой Соловьевой
Актриса Дарья Мороз
Из 15 картин, представленных в основной программе, шесть — дебютные. Среди них Sheena667 Григория Добрыгина, «Бык» Бориса Акопова и «Мальчик русский» Александра Золотухина
Режиссер Федор Бондарчук
Министр культуры Владимир Мединский
«Кинотавр» продлится до 16 июня