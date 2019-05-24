Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Российский 27-летний режиссер Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда». Он был награжден за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд»

Кантемир Балагов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма посвящен двум женщинам, вернувшимся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Премьера фильма в России состоится 20 июня. Главные роли в фильме сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Главный приз секции получил фильм «Невидимая жизнь Эвридики Гусмао» бразильского кинорежиссера Карима Айнуза о сестрах, живущих в Рио-де-Жанейро в 1940-х годах.

Как отмечает ТАСС, сам Балагов на награждении отсутствовал. Вместо него награду получил продюсер Александр Роднянский. Родянский объяснил, что после премьеры в Каннах режиссер вернулся в Москву и не успел вернуться к церемонии. «Приз 27-летнему режиссеру — это уникальное достижение», — подчеркнул продюсер.