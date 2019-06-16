Общество , 16 июн, 23:43
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Победители 30-го «Кинотавра». Фоторепортаж
16 июня в Сочи завершился 30-й фестиваль «Кинотавр». Главный приз в этом году получил фильм «Бык» дебютанта Бориса Акопова. Всего в основной программе были представлены 15 картин, которые оценило жюри во главе с Константином Хабенским. Победители «Кинотавра» — в фоторепортаже РБК
«Бык» о 1990-х, признанный лучшим фильмом, — первая полнометражная картина для Бориса Акопова (справа), приз вручил глава жюри Константин Хабенский
Виктория Толстоганова получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Выше неба» Оксаны Карас
Режиссер Юсуп Разыков (слева) за картину «Керосин» получил премию имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков, приз вручил представитель Гильдии Виктор Матизен
Лучшим короткометражным фильмом жюри признало «Топливо» Михаила Архипова (в центре). Приз вручали члены жюри конкурса «Короткий метр»: режиссеры и сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов и журналист и писатель Михаил Зыгарь (слева направо)
За лучшую режиссуру наградили Александра Лунгина — за фильм «Большая поэзия». Он также вышел получать награду за актера Александра Кузнецова, получившего приза за лучшую мужскую роль в этом фильме. Актер сейчас находится на съемках в Марокко
Приз «За лучший дебют» ушел фильму «Давай разведемся» Анны Пармас. Он также отмечен в категории «Лучший сценарий»
Глава жюри фестиваля Константин Хабенский
Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский и бизнесмен Роман Абрамович (слева направо)
Юбилейный 30-й «Кинотавтр» проходил в Сочи с 9 по 16 июня.